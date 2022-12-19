В Україну йде відлига: прогноз погоди на 20 грудня

Погода в Україні у вівторок 20 грудня буде мокрою та прохолодною. Синоптики попереджають про відлигу – буде потрохи розтавати сніг та лід.

Втім, суттєвих опадів не буде. Лише у північній частині вранці та вдень обіцяють невеликий мокрий сніг. На дорогах західних та північних областей – ожеледиця.

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Температура повітря вдень сягатиме вище нуля на Заході, в Центрі та на Півдні. Однак в північних та східних регіонах прогнозують і денні морози. Вітер буде південно-західний, його пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Вночі – морозно

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що найближчої ночі буде морозно: до -7...-11 градусів. Натомість вдень потепліє до відлиги.

У Києві – збільшення хмарності, мокрий сніг з переходом у дощ. Крім того, жителям столиці слід бути готовим до поривчастого вітру.

Погода в містах

Ужгород – +2...+4

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +5...+6

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +2...+4

Миколаїв – +1...+3

Херсон – 0...+2

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – -1...+1

Суми – -3...-1

Полтава – 0...+2

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -8...-6

Луганськ – -7...-5

Харків – 0...-2

Київ – -1...+1



Погода в Україні 20 грудня / Карта Укргідрометцентру