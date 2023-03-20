Знову опади, однак невеликі: прогноз погоди на 21 березня
Погода в Україні у вівторок, 21 березня, принесе з собою опади у більшість областей нашої держави. Однак це не означає, що зливи заливатимуть вулиці. Синоптики прогнозують лише невеликі дощі.
Лише на Півдні та Сході держави 21 березня й надалі світитиме сонце, яке іноді за собою будуть ховати хмари. При цьому по всій Україні пориви вітру можуть бути від 5 до 10 метрів за секунду, що характеризується як помірний та свіжий вітер.
Дивіться також +20 градусів: коли в Україну увірветься справжнє весняне тепло
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Також 21 березня температура повітря буде доволі теплою. Зима уже відступила, тож навіть вночі стовпчики термометра не опускатимуться нижче нуля, а вдень – нижче +10.
Так, на Заході України варто очікувати температуру за вікном в межах +10…+14. Разом з цим окрім невеликих опадів буде хмарно з проясненнями. На Півночі погода буде подібною: температура від +11 до +14, хмарне з проясненнями небо та несуттєві опади. Лише столицю дощ обійде стороною.
На Сході ж буде трішки холодніше, однак незамітно, в межах пари градусів. Так, мінімально українцям там варто очікувати +9, максимально ж повітря прогріється до +13. Такою ж буде погода й на Півдні України, при цьому найхолодніше у регіоні буде в Одеській області. Там стовпчики термометра впродовж 21 березня показуватимуть від +9 до +11.
Погода в найбільших містах України 21 березня
Київ – +11...+13
Ужгород – +12...+14
Львів – +11...+13
Івано-Франківськ – +11...+13
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +11...+13
Луцьк – +11...+13
Рівне – +10...+12
Житомир – +11...+13
Вінниця – +12...+14
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +12...+14
Суми – +11...+13
Полтава – +11...+13
Дніпро – +10...+12
Запоріжжя – +11...+13
Донецьк – +9...+11
Луганськ – +10...+12
Харків – +10...+12