Знову опади, однак невеликі: прогноз погоди на 21 березня

Погода в Україні у вівторок, 21 березня, принесе з собою опади у більшість областей нашої держави. Однак це не означає, що зливи заливатимуть вулиці. Синоптики прогнозують лише невеликі дощі.

Лише на Півдні та Сході держави 21 березня й надалі світитиме сонце, яке іноді за собою будуть ховати хмари. При цьому по всій Україні пориви вітру можуть бути від 5 до 10 метрів за секунду, що характеризується як помірний та свіжий вітер.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Також 21 березня температура повітря буде доволі теплою. Зима уже відступила, тож навіть вночі стовпчики термометра не опускатимуться нижче нуля, а вдень – нижче +10.

Так, на Заході України варто очікувати температуру за вікном в межах +10…+14. Разом з цим окрім невеликих опадів буде хмарно з проясненнями. На Півночі погода буде подібною: температура від +11 до +14, хмарне з проясненнями небо та несуттєві опади. Лише столицю дощ обійде стороною.

На Сході ж буде трішки холодніше, однак незамітно, в межах пари градусів. Так, мінімально українцям там варто очікувати +9, максимально ж повітря прогріється до +13. Такою ж буде погода й на Півдні України, при цьому найхолодніше у регіоні буде в Одеській області. Там стовпчики термометра впродовж 21 березня показуватимуть від +9 до +11.

Погода в найбільших містах України 21 березня

Київ – +11...+13

Ужгород – +12...+14

Львів – +11...+13

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +11...+13

Рівне – +10...+12

Житомир – +11...+13

Вінниця – +12...+14

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +12...+14

Суми – +11...+13

Полтава – +11...+13

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +11...+13

Донецьк – +9...+11

Луганськ – +10...+12

Харків – +10...+12



Прогноз погоди на 21 березня / Карта Укргідрометцентру