Дощі відступають із Заходу, на Півдні – грози: прогноз погоди в Україні на 21 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у п'ятницю, 21 квітня, буде дощовою у більшості регіонів. Натомість Захід нарешті потішить сонячна погода.
Водночас температура повітря буде доволі високою – до +15 градусів на Заході, і до +11 градусів на Сході.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Погода на Заході буде сухою, але хмарною. Стовпчики термометрів покажуть +13...+15 градусів. Натомість на Сході протягом усього дня погода буде похмурою та дощовою. Негода вируватиме із самого ранку і аж до вечора. Повітря прогріється до +9...+11 градусів.
Хмарна погода не омине і Північ України. Місцями очікують дощі. Стовпчики термометрів покажуть +14...+16 градусів. Тим часом на Півдні вируватимуть грози. Повітря прогріється до +12...+14 градусів.
У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Зранку до середини дня йтиме дрібний дощ, ввечері він почнеться знову, проте значно посилиться. Синоптики прогнозують +13...+15 градусів.
Погода у містах України
Київ – +13...+15
Ужгород – +16...+18
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +13...+15
Тернопіль – +13...+15
Чернівці – +12...+14
Хмельницький – +12...+14
Луцьк – +14...+16
Рівне – +13...+15
Житомир – +13...+15
Вінниця – +12...+14
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +14...+16
Суми – +12...+14
Полтава – +10...+12
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +10...+12
Луганськ – +9...+11
Харків – +9...+11
Прогноз погоди в Україні на 21 квітня / Фото Укргідрометцентру