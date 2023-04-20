Дощі відступають із Заходу, на Півдні – грози: прогноз погоди в Україні на 21 квітня

20 квітня 2023, 14:50
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у п'ятницю, 21 квітня, буде дощовою у більшості регіонів. Натомість Захід нарешті потішить сонячна погода.

Водночас температура повітря буде доволі високою – до +15 градусів на Заході, і до +11 градусів на Сході.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Погода на Заході буде сухою, але хмарною. Стовпчики термометрів покажуть +13...+15 градусів. Натомість на Сході протягом усього дня погода буде похмурою та дощовою. Негода вируватиме із самого ранку і аж до вечора. Повітря прогріється до +9...+11 градусів.

Хмарна погода не омине і Північ України. Місцями очікують дощі. Стовпчики термометрів покажуть +14...+16 градусів. Тим часом на Півдні вируватимуть грози. Повітря прогріється до +12...+14 градусів.

У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Зранку до середини дня йтиме дрібний дощ, ввечері він почнеться знову, проте значно посилиться. Синоптики прогнозують +13...+15 градусів.

Погода у містах України

Київ – +13...+15

Ужгород – +16...+18

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +14...+16

Рівне – +13...+15

Житомир – +13...+15

Вінниця – +12...+14

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +14...+16

Суми – +12...+14

Полтава – +10...+12

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +9...+11

Харків – +9...+11


Прогноз погоди в Україні на 21 квітня / Фото Укргідрометцентру

Автор: Альона Захарова