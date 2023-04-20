Дощі відступають із Заходу, на Півдні – грози: прогноз погоди в Україні на 21 квітня

Погода в Україні у п'ятницю, 21 квітня, буде дощовою у більшості регіонів. Натомість Захід нарешті потішить сонячна погода.

Водночас температура повітря буде доволі високою – до +15 градусів на Заході, і до +11 градусів на Сході.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Погода на Заході буде сухою, але хмарною. Стовпчики термометрів покажуть +13...+15 градусів. Натомість на Сході протягом усього дня погода буде похмурою та дощовою. Негода вируватиме із самого ранку і аж до вечора. Повітря прогріється до +9...+11 градусів.

Хмарна погода не омине і Північ України. Місцями очікують дощі. Стовпчики термометрів покажуть +14...+16 градусів. Тим часом на Півдні вируватимуть грози. Повітря прогріється до +12...+14 градусів.

У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Зранку до середини дня йтиме дрібний дощ, ввечері він почнеться знову, проте значно посилиться. Синоптики прогнозують +13...+15 градусів.

Погода у містах України Київ – +13...+15 Ужгород – +16...+18 Львів – +13...+15 Івано-Франківськ – +13...+15 Тернопіль – +13...+15 Чернівці – +12...+14 Хмельницький – +12...+14 Луцьк – +14...+16 Рівне – +13...+15 Житомир – +13...+15 Вінниця – +12...+14 Одеса – +11...+13 Миколаїв – +12...+14 Херсон – +12...+14 Сімферополь – +12...+14 Кропивницький – +9...+11 Черкаси – +10...+12 Чернігів – +14...+16 Суми – +12...+14 Полтава – +10...+12 Дніпро – +11...+13 Запоріжжя – +13...+15 Донецьк – +10...+12 Луганськ – +9...+11 Харків – +9...+11



Прогноз погоди в Україні на 21 квітня / Фото Укргідрометцентру