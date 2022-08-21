Грози на Заході та спека на Сході й Півдні: прогноз погоди на 22 серпня

Погода в Україні 22 серпня принесе спеку у більшість регіонів України, Водночас майже у всіх західних областях очікують грози.

Температура повітря коливатиметься по всій країні в межах від +24 до +32 градуси. Найпрохолодніше 22 серпня буде на Волині, а найспекотніше – на Луганщині.

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Прогноз погоди в регіонах

На Заході 22 серпня день буде багатим на опади – у всіх областях, крім Тернопільської, очікують дощі та грози. Температура повітря коливатиметься у межах +24...+28 градусів.

На Півночі та в Центрі день мине без опадів. Стовпчики термометра вдень піднімуться до +26...+29 градусів.

На Півдні та на Сході день буде найбільш спекотним. Там температура повітря сягатиме +28...+32 градуси.

У столиці день мине також без опадів. Синоптики прогнозують, що стовпчики термометра у Києві піднімуться до +27...+29 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами синоптикині Наталки Діденко, 22 серпня дощі з грозами можливі лише у Карпатах. Водночас у центральних областях у ніч проти 22 серпня можливі невеликі дощі, але також із грозами.

У Києві стовпчики термометра піднімуться до +28...+30 градусів.

Наталка Діденко зазначила, що наприкінці серпня до України завітає справжнє спекотне літо.

Погода у містах

Ужгород – +26...+28

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +24...+26

Рівне – +25...+27

Житомир – +27...+29

Вінниця – +26...+28

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +27...+29

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +30...+32

Харків – +29...+31

Київ – +27...+29



Прогноз погоди на 22 серпня / Карта Укргідрометцентру