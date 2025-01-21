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21 січня 2025, 16:20
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Хмарно, місцями дощ зі снігом: прогноз погоди в Україні на 22 січня

Ярослав Погончук

Прогноз погоди в Україні на середу, 22 січня, обіцяє принести хмарну погоду. Також в більшості регіонів очікується дощ зі снігом.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 22 січня

Синоптики попереджають, що вночі на Закарпатті, а вдень у більшості областей, крім сходу та південного сходу, можливий невеликий дощ зі снігом. Також у західних регіонах місцями очікується туман.

Вітер буде південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, на сході вночі можливе зниження до 0 – 5 градусів морозу. У південних областях вдень повітря прогріється до 3 – 8 градусів тепла.

На Київщині та в столиці 22 січня також буде хмарно. Вночі опади не очікуються, вдень місцями можливий невеликий дощ зі снігом. Вітер буде південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура в регіоні вночі та вдень становитиме від -3 до +2 градусів, у Києві – від 0 до +2 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ 0 – +2
  • Ужгород +1 – +3
  • Львів +1 – +3
  • Івано-Франківськ +1 – +3
  • Тернопіль +1 – +3
  • Чернівці +2 – +4
  • Хмельницький +1 – +3
  • Луцьк +1 – +3
  • Рівне +1 – +3
  • Житомир +1 – +3
  • Вінниця +2 – +4
  • Одеса +6 – +8
  • Миколаїв +5 – +7
  • Херсон +5 – +7
  • Сімферополь +6 – +8
  • Кропивницький +4 – +6
  • Черкаси +2 – +4
  • Чернігів 0 – +2
  • Суми 0 – +2
  • Полтава 0 – +2
  • Дніпро +1 – +3
  • Запоріжжя +3 – +5
  • Донецьк +1 – +3
  • Луганськ -1 – +1
  • Харків -1 – +1

Погода в Україні 22 січня / Карта Укргідрометцентру