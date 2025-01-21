Хмарно, місцями дощ зі снігом: прогноз погоди в Україні на 22 січня

Прогноз погоди в Україні на середу, 22 січня, обіцяє принести хмарну погоду. Також в більшості регіонів очікується дощ зі снігом.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 22 січня

Синоптики попереджають, що вночі на Закарпатті, а вдень у більшості областей, крім сходу та південного сходу, можливий невеликий дощ зі снігом. Також у західних регіонах місцями очікується туман.

Вітер буде південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, на сході вночі можливе зниження до 0 – 5 градусів морозу. У південних областях вдень повітря прогріється до 3 – 8 градусів тепла.

На Київщині та в столиці 22 січня також буде хмарно. Вночі опади не очікуються, вдень місцями можливий невеликий дощ зі снігом. Вітер буде південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура в регіоні вночі та вдень становитиме від -3 до +2 градусів, у Києві – від 0 до +2 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ 0 – +2

Ужгород +1 – +3

Львів +1 – +3

Івано-Франківськ +1 – +3

Тернопіль +1 – +3

Чернівці +2 – +4

Хмельницький +1 – +3

Луцьк +1 – +3

Рівне +1 – +3

Житомир +1 – +3

Вінниця +2 – +4

Одеса +6 – +8

Миколаїв +5 – +7

Херсон +5 – +7

Сімферополь +6 – +8

Кропивницький +4 – +6

Черкаси +2 – +4

Чернігів 0 – +2

Суми 0 – +2

Полтава 0 – +2

Дніпро +1 – +3

Запоріжжя +3 – +5

Донецьк +1 – +3

Луганськ -1 – +1

Харків -1 – +1

Погода в Україні 22 січня / Карта Укргідрометцентру