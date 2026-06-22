Вночі можливий дощ, а місцями пройде град: прогноз погоди в Україні на 23 червня

Погода у вівторок, 23 червня, буде хмарною. Синоптики прогнозують короткочасні дощі вночі, а у низці областей пройде град.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Якою буде погода 23 червня?

В Україні у вівторок переважатиме хмарна погода. Вночі в північній частині країни пройде невеликий дощ, а на решті території опадів не прогнозують.

Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали. На Закарпатті та Прикарпатті прогнозують сильні зливи.

Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів, а вдень очікується 27 – 32. У західних та північних областях – до 28 градусів.

Температура повітря в різних містах України

Київ +26…+28;

Ужгород +27…+29;

Львів +25…+27;

Івано-Франківськ +24…+26;

Тернопіль +23…+25;

Чернівці +24…+26;

Хмельницький +22…+24;

Луцьк +25…+27;

Рівне +25…+27;

Житомир +24…+26;

Вінниця +23…+25;

Одеса +25…+27;

Миколаїв +30…+32;

Херсон +29…+31;

Сімферополь +26…+28;

Кропивницький +25…+27;

Черкаси +26…+28;

Чернігів +24…+26;

Суми +25…+27;

Полтава +26…+28;

Дніпро +27…+29;

Запоріжжя +27…+29;

Донецьк +26…+28;

Луганськ +26…+28;

Харків +25…+27.



Погода в Україні 22 червня / Карта Укргідрометцентр

Що ще відомо про погоду в Україні?

На початку нового робочого тижня в Україні знову побільшає дощів та гроз. Водночас температура залишатиметься по-літньому високою, а подекуди навіть спекотною.

Дещо сухіша погода збережеться переважно на півдні України. Температура повітря вночі у ці дні коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Удень очікується прогрівання в діапазоні близько від 24 до 30 градусів тепла.

Також представник Укргідрометцентру розповів, що найближчими днями на погодні умови в Україні дедалі більше впливатиме область підвищеного атмосферного тиску. Завдяки цьому кількість хмарності та опадів зменшуватиметься.