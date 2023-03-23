В Україну суне спека аж до +20: прогноз погоди на 24 березня

Погода в Україні у п'ятницю, 24 березня, буде доволі спекотною як для першого місяця весни. Стовпчики термометрів покажуть аж до +20 градусів.

Найтепліше буде на Заході України. Водночас на Півночі очікують дощі.

Дивіться також Різке потепління до +20: де в Україні очікувати майже літньої погоди

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Небо на Заході України буде затягнуте хмарами, однак серйозних опадів не прогнозують. Повітря прогріється до +18...+20 градусів. На Сході буде дещо прохолодніше – +14...+16 градусів. Опади також малоймовірні.

На Півночі місцями очікують дощі, а температура повітря буде +15...+17 градусів. На Півдні буде переважно тепло – +15...+17 градусів. Однак в Одесі прогнозують лише +11...+13 градусів.

Весь день у Києві буде хмарним. Без опадів. Повітря прогріється до +15...+17 градусів.

Погода у містах України

Київ – +15...+17

Ужгород – +17...+19

Львів – +18...+20

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +17...+19

Чернівці – +18...+20

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +14...+16

Рівне – +14...+16

Житомир – +15...+17

Вінниця – +15...+17

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +14...+16

Суми – +13...+15

Полтава – +15...+17

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +14...+16

Харків – +14...+16



Прогноз погоди на 24 березня / Фото Укргідрометцентру