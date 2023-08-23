День Незалежності злегка хмарний, переважно без опадів: прогноз погоди на 24 серпня

Український прапор 24 серпня, на День Незалежності, майорітиме у злегка хмарному небі. По всій Україні буде доволі спекотно з легким вітерцем.

Вночі на Закарпатті та в Карпатах можливий невеликий короткочасний дощ та навіть грози. Також легкі опади можуть очікувати на півдні країни.

Дивіться також Чи є зміни до Дня Незалежності: де та скільки триває комендантська година

Погода в столиці та областях на День Незалежності

На 24 серпня кияни можуть очікувати мінливу малохмарну погоду без опадів. Також у Києві буде доволі спекотно. Повіватиме легенький північно-західний вітерець. Його швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.

У Київські області вночі шкала термометра опускатиметься до 11 – 16 градусів, вдень же досягатиме 23 – 28 градусів. У столиці варто очікувати 14 – 16 градусів вночі та 25 – 27 градусів вдень.