День Незалежності злегка хмарний, переважно без опадів: прогноз погоди на 24 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Український прапор 24 серпня, на День Незалежності, майорітиме у злегка хмарному небі. По всій Україні буде доволі спекотно з легким вітерцем.
Вночі на Закарпатті та в Карпатах можливий невеликий короткочасний дощ та навіть грози. Також легкі опади можуть очікувати на півдні країни.
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Погода в столиці та областях на День Незалежності
На 24 серпня кияни можуть очікувати мінливу малохмарну погоду без опадів. Також у Києві буде доволі спекотно. Повіватиме легенький північно-західний вітерець. Його швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.
У Київські області вночі шкала термометра опускатиметься до 11 – 16 градусів, вдень же досягатиме 23 – 28 градусів. У столиці варто очікувати 14 – 16 градусів вночі та 25 – 27 градусів вдень.
На решті території України також варто очікувати мінливу хмарність з півночно-західним вітром. Вночі на Закарпатті та в Карпатах може бути невеликий дощ з грозами. Також можливі тумани. Невеликі опади можливі вдень на крайньому півдні країни.
Температура вночі сягатиме 11 – 16 градусів, вдень 23 – 28 градусів. На півдні вночі шкала опуститься до 17 – 22 градусів, вдень – до 26 – 31 градусів.
Погода в обласних центрах України
Київ – +25..+27
Ужгород – +27...+29
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +25...+27
Вінниця – +25...+27
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +24...+26
Суми – +23...+25
Полтава – +25...+27
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +24...+26
Харків – +23...+25