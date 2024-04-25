Місцями туман, дощ та грози: прогноз погоди на 25 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у четвер, 25 квітня, буде хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують подекуди невеликі дощі та навіть грози.
Місцями можливий туман. Найтепліше буде на Сході та Південному Сході, найхолодніше – на Заході України.
Дивіться також Пил із Сахари знову накрив Україну: де уже зафіксовано явище і як довго воно триватиме
Якою буде погода в регіонах України
У більшості областей України буде хмарно з проясненнями. На Заході України прогнозують короткочасний дощ та грозу.
Вночі на Північному Сході, Прикарпатті та Закарпатті – невеликі дощі. Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях – помірні, у Київській області – невеликі дощі, вдень подекуди грози. На решті території без опадів,
– розповіли синоптики.
За їхніми даними, вночі та вранці місцями туман всюди, крім Сходу України.
Прогнозують південно-східний вітер, у західних областях – північно-західний, орієнтовно 5 – 10 метрів за секунду.
Укргідрометцентр прогнозує:
- на Заході вдень 9 – 14 градусів тепла, вночі – 1 – 6 градусів;
- на Сході та Південному Сході – вдень 22 – 27 градусів тепла, вночі 10 – 15 градусів;
- на решті території вночі 4 – 9 градусів, вдень – 17 – 22 градуси тепла.
У Київській області вночі місцями прогнозують невеликий дощ, вдень – подекуди гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, орієнтовно 5 – 10 метра за секунду.
Температура по області вночі 4 – 9 градусів тепла, вдень 17 – 22 градуси. У Києві вночі 6 – 8 градусів, вдень 18 – 20 градусів,
– заявили синоптики.
Якою буде погода в містах України
- Київ – +18...+20
- Ужгород – +11...+13
- Львів – +9...+11
- Івано-Франківськ – +10...+12
- Тернопіль – +11...+13
- Чернівці – +12...+14
- Хмельницький – +13...+15
- Луцьк – +11...+13
- Рівне – +13...+15
- Житомир – +17...+19
- Вінниця – +18...+20
- Одеса – +17...+19
- Миколаїв – +20...+22
- Херсон – +22...+24
- Сімферополь – +24...+26
- Кропивницький – +20...+22
- Черкаси – +19...+21
- Чернігів – +19...+21
- Суми – +20...+22
- Полтава – +21...+23
- Дніпро – +23...+25
- Запоріжжя – +23...+25
- Донецьк – +24...+26
- Луганськ – +24...+26
- Харків – +24...+26