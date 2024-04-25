Місцями туман, дощ та грози: прогноз погоди на 25 квітня

Погода у четвер, 25 квітня, буде хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують подекуди невеликі дощі та навіть грози.

Місцями можливий туман. Найтепліше буде на Сході та Південному Сході, найхолодніше – на Заході України.

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Якою буде погода в регіонах України

У більшості областей України буде хмарно з проясненнями. На Заході України прогнозують короткочасний дощ та грозу.

Вночі на Північному Сході, Прикарпатті та Закарпатті – невеликі дощі. Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях – помірні, у Київській області – невеликі дощі, вдень подекуди грози. На решті території без опадів,

– розповіли синоптики.

За їхніми даними, вночі та вранці місцями туман всюди, крім Сходу України.

Прогнозують південно-східний вітер, у західних областях – північно-західний, орієнтовно 5 – 10 метрів за секунду.

Укргідрометцентр прогнозує:

на Заході вдень 9 – 14 градусів тепла, вночі – 1 – 6 градусів;

на Сході та Південному Сході – вдень 22 – 27 градусів тепла, вночі 10 – 15 градусів;

на решті території вночі 4 – 9 градусів, вдень – 17 – 22 градуси тепла.

У Київській області вночі місцями прогнозують невеликий дощ, вдень – подекуди гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, орієнтовно 5 – 10 метра за секунду.

Температура по області вночі 4 – 9 градусів тепла, вдень 17 – 22 градуси. У Києві вночі 6 – 8 градусів, вдень 18 – 20 градусів,

– заявили синоптики.

Якою буде погода в містах України

Київ – +18...+20

Ужгород – +11...+13

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +11...+13

Рівне – +13...+15

Житомир – +17...+19

Вінниця – +18...+20

Одеса – +17...+19

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +20...+22

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +19...+21

Суми – +20...+22

Полтава – +21...+23

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +23...+25

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +24...+26

Харків – +24...+26



Погода 25 квітня 2024 року / Укргідрометцентр