Якою буде остання неділя літа: прогноз погоди в Україні на 27 серпня

Сонце палитиме нещадно, повітря буде гарячішим, ніж у суботу. В останні дні серпня літо ніби хоче спопелити нас.

По всій Україні 27 серпня буде спека. Найнижча денна температура становитиме +27 градусів, а найвища місцями сягне пекельних +36 градусів. Будь ласка, потурбуйтеся про свій організм: носіть із собою воду, надягайте головні убори, користуйтеся сонцезахисним кремом та ховайтесь у тінь!

Дивіться також Коли в Україні спаде спека і почнеться похолодання

Якою буде погода в Україні 27 серпня

Мінлива хмарність не сховає сонце. Західні та північні області зможуть насолодитися короткочасним дощем і навіть грозою, але температура все одно лишиться високою. На решті території без опадів.

Температура вночі +16...+21 градус, на узбережжі морів до +24 градусів; вдень +29...+34 градуси, у південно-західних областях до +36 градусів, у східних і Сумській областях +26...+31 градус.

У Карпатах вночі +11...+16 градусів, удень +23...+28 градусів.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Погода у столиці та області

Тут також буде мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура на Київщині вночі +16...+21 градус, удень +29...+34 градуси.

У Києві вночі близько +20 градусів, удень +30...+32 градуси.

Дивіться також: Так ніколи не помилитеся: як обрати смачний і солодкий кавун

Попередження про пожежну небезпеку

24 – 27 серпня в Україні, окрім Закарпатської області, Карпат, Івано-Франківської, Чернівецької, Запорізької областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У ці дні слід відвідувати ліси з обережністю: не можна розводити там багаття, заїжджати туди на авто, палити, кидати у лісі та в лісопосадках непогашені сірники або недопалки.

Також не можна полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї і спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Якщо помітили займання – телефонуйте 101!

Зверніть увагу: Як пережити спеку: дієві та несподівані лайфхаки

Погода в обласних центрах

Київ +30...+32

Ужгород +32...+34

Львів +32...+34

Івано-Франківськ +32...+34

Тернопіль +32...+34

Чернівці +32...+34

Хмельницький +32...+34

Луцьк +32...+34

Рівне +32...+34

Житомир +31...+33

Вінниця +32...+34

Одеса +32...+34

Миколаїв +32...+34

Херсон +32...+34

Сімферополь +28...+30

Кропивницький +32...+34

Черкаси +32...+34

Чернігів +31...+33

Суми +31...+33

Полтава +32...+34

Дніпро +32...+34

Запоріжжя +32...+34

Донецьк +28...+30

Луганськ +27…+29

Харків +28…+30

Прогноз погоди на неділю 27 серпня / Укргідрометцентр