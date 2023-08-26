Якою буде остання неділя літа: прогноз погоди в Україні на 27 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Сонце палитиме нещадно, повітря буде гарячішим, ніж у суботу. В останні дні серпня літо ніби хоче спопелити нас.
По всій Україні 27 серпня буде спека. Найнижча денна температура становитиме +27 градусів, а найвища місцями сягне пекельних +36 градусів. Будь ласка, потурбуйтеся про свій організм: носіть із собою воду, надягайте головні убори, користуйтеся сонцезахисним кремом та ховайтесь у тінь!
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Якою буде погода в Україні 27 серпня
Мінлива хмарність не сховає сонце. Західні та північні області зможуть насолодитися короткочасним дощем і навіть грозою, але температура все одно лишиться високою. На решті території без опадів.
Температура вночі +16...+21 градус, на узбережжі морів до +24 градусів; вдень +29...+34 градуси, у південно-західних областях до +36 градусів, у східних і Сумській областях +26...+31 градус.
У Карпатах вночі +11...+16 градусів, удень +23...+28 градусів.
Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
Погода у столиці та області
Тут також буде мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура на Київщині вночі +16...+21 градус, удень +29...+34 градуси.
У Києві вночі близько +20 градусів, удень +30...+32 градуси.
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Попередження про пожежну небезпеку
24 – 27 серпня в Україні, окрім Закарпатської області, Карпат, Івано-Франківської, Чернівецької, Запорізької областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У ці дні слід відвідувати ліси з обережністю: не можна розводити там багаття, заїжджати туди на авто, палити, кидати у лісі та в лісопосадках непогашені сірники або недопалки.
Також не можна полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї і спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.
Якщо помітили займання – телефонуйте 101!
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Погода в обласних центрах
- Київ +30...+32
- Ужгород +32...+34
- Львів +32...+34
- Івано-Франківськ +32...+34
- Тернопіль +32...+34
- Чернівці +32...+34
- Хмельницький +32...+34
- Луцьк +32...+34
- Рівне +32...+34
- Житомир +31...+33
- Вінниця +32...+34
- Одеса +32...+34
- Миколаїв +32...+34
- Херсон +32...+34
- Сімферополь +28...+30
- Кропивницький +32...+34
- Черкаси +32...+34
- Чернігів +31...+33
- Суми +31...+33
- Полтава +32...+34
- Дніпро +32...+34
- Запоріжжя +32...+34
- Донецьк +28...+30
- Луганськ +27…+29
- Харків +28…+30
Прогноз погоди на неділю 27 серпня / Укргідрометцентр