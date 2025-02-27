В деяких областях дощі та мокрий сніг, вночі подекуди буде мороз до -14: прогноз на 28 лютого
В п'ятницю, 28 лютого, в частині областей України очікується дощ, місцями зі снігом. На решті території країни буде без опадів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 28 лютого
В п'ятницю, 28 лютого, найвідчутніші зміни в синоптичній ситуації, а отже і в погоді, відбудуться у західних областях, куди надійде атмосферний фронт з заходу.
Синоптики пояснюють, що він зумовить опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі послаблення морозу до відлиги. На решті ж території країни погоду без опадів все ще визначатиме область високого атмосферного тиску.
Так, у західних, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях хмарно, дощі, місцями зі снігом. Температура вночі буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень 3 – 8 градуси тепла.
На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 2-7 градуси морозу, вдень 1-6 градуси тепла; у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі 9-14 градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.
На північному сході та сході країни на дорогах місцями ожеледиця. Вітер в Україні буде південний, південно-східний, 5-10 метрів за секунду.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +3...+5;
- Ужгород +6...+8;
- Львів +4...+6;
- Івано-Франківськ +4...+6;
- Тернопіль +4...+6;
- Чернівці +6...+8;
- Хмельницький +4...+6;
- Луцьк +4...+6;
- Рівне +3...+5;
- Житомир +4...+6;
- Вінниця +4...+6;
- Одеса +2...+4;
- Миколаїв +5...+7;
- Херсон +4...+6;
- Сімферополь +4...+6;
- Кропивницький +4...+6;
- Черкаси +3...+5;
- Чернігів +3...+5;
- Суми 0...+2;
- Полтава 0...+2;
- Дніпро +1...+3;
- Запоріжжя +3...+5;
- Донецьк -4...-2;
- Луганськ -5...-3;
- Харків -4...-2.