УКР РУС
28 січня 2025, 14:37
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До +14 у більшості областей: якою буде погода в Україні 29 січня

Дмитро Усик
Основні тези
  • 29 січня в Україні зберігатиметься тепла зимова погода з можливими опадами на заході.
  • Температура вдень сягатиме +5...+14 градусів, вночі +2...+7, у східних областях від +3 до -2.

У середу, 29 січня, в Україні зберігатиметься тепла зимова погода. Однак у низці областей цього дня можливі опади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде по Україні 29 січня

Метеорологи попереджають, що 29 січня більшість території України продовжуватиме перебувати в полі підвищеного атмосферного тиску.

Однак на західні впливатиме малоактивний атмосферний фронт, який переміститься з Західної Європи. Він принесе за собою невеликий дощ. Вночі та вранці у східних областях подекуди туман.

Вітер переважно південний, 5 – 10 метрів за секунду, в Карпатах місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме +2...+7, у східних областях від +3 до -2. Вдень позначки термометра показуватимуть +5...+10, на півдні та заході країни очікується ж до +9...+14.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +7...+9
  • Ужгород +11...+13
  • Львів +11...+13
  • Івано-Франківськ +11...+13
  • Тернопіль +9...+11
  • Чернівці +8...+10
  • Хмельницький +9...+11
  • Луцьк +10...+12
  • Рівне +10...+12
  • Житомир +8...+10
  • Вінниця +7...+9
  • Одеса +11...+13
  • Миколаїв +11...+13
  • Херсон +11...+13
  • Сімферополь +11...+13
  • Кропивницький +8...+10
  • Черкаси +8...+10
  • Чернігів +7...+9
  • Суми +6...+8
  • Полтава +7...+9
  • Дніпро +9...+11
  • Запоріжжя +10...+12
  • Донецьк +9...+11
  • Луганськ +7...+9
  • Харків +7...+9

Прогноз погоди на 29 січня 2025 року / фото Укргідрометцентру