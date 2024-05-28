Дощитиме майже по всій Україні, а місцями – з грозами: прогноз погоди на 29 травня

Погода в Україні в середу, 29 травня, знову буде дощовитою, а місцями – з грозами. Опади не прогнозуються лише в деяких областях на Заході й Півночі.

Втім, попри дощі, синоптики прогнозують теплу погоду. Дещо прохолодніше буде на Півдні, де стовпчики термометрів не підіймуться вище +21 градуса.

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Якою буде погода 29 травня

Як прогнозують синоптики, майже всю Україну вночі й вдень накриють дощі, місцями – з грозами. Без істотних опадів буде на Півночі, а також у Рівненській та Волинській областях. Водночас на Житомирщині місцями можуть спостерігатися короткочасні дощі.

Попри опади, температура повітря буде теплою. Майже на всій території країни прогнозують від +22 до +28 градусів. Прохолодніше буде в південних областях, а також в Криму, де температура повітря сягатиме +19...+23 градусів.

Вночі синоптики прогнозують від +12 до +17 градусів тепла, лиш на Заході буде прохолодніше – +9...+14 градусів. На високогір'ї Карпат – від +13 до +18.

За прогнозами синоптиків, вітер у середу, 29 травня, буде східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Яка температура в обласних центрах

Київ – +24...+26,

Ужгород – +24...+26,

Львів – +24...+26,

Івано-Франківськ – +21...+23,

Тернопіль – +23...+25,

Чернівці – +20...+22,

Хмельницький – +24...+26,

Луцьк – +26...+28,

Рівне – +26...+28,

Житомир – +25...+27,

Вінниця – +22...+24,

Одеса – +18...+20,

Миколаїв – +19...+21,

Херсон – +19...+21,

Сімферополь – +21...+23,

Кропивницький – +21...+23,

Черкаси – +24...+26,

Чернігів – +26...+28,

Суми – +27...+29,

Полтава – +25...+27,

Дніпро – +25...+27,

Запоріжжя – +22...+24,

Донецьк – +25...+27,

Луганськ – +27...+29,

Харків – +26...+28.



Прогноз погоди в Україні на 29 травня 2024 року / Карта Укргідрометцентру

Пожежна небезпека

Попри опади, в середу, 29 травня, в Україні попереджають про пожежну небезпеку майже на всій території країни. Так, попередження не поширюється лише на Закарпатську, Івано-Франківську та Запорізьку області.



Пожежна небезпека 29 травня / Карта Укргідрометцентру