Дощитиме майже по всій Україні, а місцями – з грозами: прогноз погоди на 29 травня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в середу, 29 травня, знову буде дощовитою, а місцями – з грозами. Опади не прогнозуються лише в деяких областях на Заході й Півночі.
Втім, попри дощі, синоптики прогнозують теплу погоду. Дещо прохолодніше буде на Півдні, де стовпчики термометрів не підіймуться вище +21 градуса.
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Якою буде погода 29 травня
Як прогнозують синоптики, майже всю Україну вночі й вдень накриють дощі, місцями – з грозами. Без істотних опадів буде на Півночі, а також у Рівненській та Волинській областях. Водночас на Житомирщині місцями можуть спостерігатися короткочасні дощі.
Попри опади, температура повітря буде теплою. Майже на всій території країни прогнозують від +22 до +28 градусів. Прохолодніше буде в південних областях, а також в Криму, де температура повітря сягатиме +19...+23 градусів.
Вночі синоптики прогнозують від +12 до +17 градусів тепла, лиш на Заході буде прохолодніше – +9...+14 градусів. На високогір'ї Карпат – від +13 до +18.
За прогнозами синоптиків, вітер у середу, 29 травня, буде східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Яка температура в обласних центрах
- Київ – +24...+26,
- Ужгород – +24...+26,
- Львів – +24...+26,
- Івано-Франківськ – +21...+23,
- Тернопіль – +23...+25,
- Чернівці – +20...+22,
- Хмельницький – +24...+26,
- Луцьк – +26...+28,
- Рівне – +26...+28,
- Житомир – +25...+27,
- Вінниця – +22...+24,
- Одеса – +18...+20,
- Миколаїв – +19...+21,
- Херсон – +19...+21,
- Сімферополь – +21...+23,
- Кропивницький – +21...+23,
- Черкаси – +24...+26,
- Чернігів – +26...+28,
- Суми – +27...+29,
- Полтава – +25...+27,
- Дніпро – +25...+27,
- Запоріжжя – +22...+24,
- Донецьк – +25...+27,
- Луганськ – +27...+29,
- Харків – +26...+28.
Прогноз погоди в Україні на 29 травня 2024 року / Карта Укргідрометцентру
Пожежна небезпека
Попри опади, в середу, 29 травня, в Україні попереджають про пожежну небезпеку майже на всій території країни. Так, попередження не поширюється лише на Закарпатську, Івано-Франківську та Запорізьку області.