У багатьох областях затримається тепло: прогноз погоди в Україні на 29 жовтня

Погода в Україні у неділю, 29 жовтня, буде теплою у багатьох регіонах. Істотних опадів та похолодань у неділю не очікується.

У неділю вітер матиме західний та південно-західний напрямки. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.

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Якою буде погода 29 жовтня

Вночі можливі невеликі дощі на Заході та у Житомирській області. В інших регіонах серйозних опадів не очікується. В Україні буде хмарно з проясненнями.

Нічна температура на Заході становитиме +8…+6, а денна – +13…+18. У Карпатах вночі похолодає до +8…+3, а вдень потеплішає до +7…+12. На Півночі вночі буде в середньому +7…+6, а в день в північних областях має потеплішати до +10…+15. Однак на Чернігівщині та Сумщині вдень буде +8…+10. Схожа температура буде на Сході, де вночі очікується +9…+6, а вдень – +11…+16.

У Центрі вночі буде +8…+6, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +16…+18. На Півдні нічна температура становитиме +12…+10. Вдень у південних областях потеплішає до +19…+21. На узбережжі морів вночі похолодає до +13, а вдень потеплішає до +16…+21.

Якою буде погода на Київщині

У Київській області теж не очікується істотних опадів. Вітер буде південно-західним, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

На Київщині вночі похолодає +9…+4, а вдень потеплішає до +10…+15. У Києві нічна температура становитиме +9…+7. Вдень у столиці стовпчики термометрів покажуть +12…+14.

Погода в обласних центрах

Київ +12...+14

Ужгород +14...+16

Львів +15...+17

Івано-Франківськ +16...+18

Тернопіль +15...+17

Чернівці +16...+18

Хмельницький +15...+17

Луцьк +13...+15

Рівне +13...+15

Житомир +13...+15

Вінниця +16...+18

Одеса +19...+21

Миколаїв +19...+21

Херсон +19...+21

Сімферополь +20...+22

Кропивницький +17...+19

Черкаси +16...+18

Чернігів +8...+10

Суми +8...+10

Полтава +13...+15

Дніпро +16...+18

Запоріжжя +18...+20

Донецьк +14...+16

Луганськ +11...+13

Харків +12...+14



Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / Карта Укргідрометцентру