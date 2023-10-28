У багатьох областях затримається тепло: прогноз погоди в Україні на 29 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 29 жовтня, буде теплою у багатьох регіонах. Істотних опадів та похолодань у неділю не очікується.
У неділю вітер матиме західний та південно-західний напрямки. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.
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Якою буде погода 29 жовтня
Вночі можливі невеликі дощі на Заході та у Житомирській області. В інших регіонах серйозних опадів не очікується. В Україні буде хмарно з проясненнями.
Нічна температура на Заході становитиме +8…+6, а денна – +13…+18. У Карпатах вночі похолодає до +8…+3, а вдень потеплішає до +7…+12. На Півночі вночі буде в середньому +7…+6, а в день в північних областях має потеплішати до +10…+15. Однак на Чернігівщині та Сумщині вдень буде +8…+10. Схожа температура буде на Сході, де вночі очікується +9…+6, а вдень – +11…+16.
У Центрі вночі буде +8…+6, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +16…+18. На Півдні нічна температура становитиме +12…+10. Вдень у південних областях потеплішає до +19…+21. На узбережжі морів вночі похолодає до +13, а вдень потеплішає до +16…+21.
Якою буде погода на Київщині
У Київській області теж не очікується істотних опадів. Вітер буде південно-західним, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
На Київщині вночі похолодає +9…+4, а вдень потеплішає до +10…+15. У Києві нічна температура становитиме +9…+7. Вдень у столиці стовпчики термометрів покажуть +12…+14.
Погода в обласних центрах
- Київ +12...+14
- Ужгород +14...+16
- Львів +15...+17
- Івано-Франківськ +16...+18
- Тернопіль +15...+17
- Чернівці +16...+18
- Хмельницький +15...+17
- Луцьк +13...+15
- Рівне +13...+15
- Житомир +13...+15
- Вінниця +16...+18
- Одеса +19...+21
- Миколаїв +19...+21
- Херсон +19...+21
- Сімферополь +20...+22
- Кропивницький +17...+19
- Черкаси +16...+18
- Чернігів +8...+10
- Суми +8...+10
- Полтава +13...+15
- Дніпро +16...+18
- Запоріжжя +18...+20
- Донецьк +14...+16
- Луганськ +11...+13
- Харків +12...+14
Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / Карта Укргідрометцентру