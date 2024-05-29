Україну знову накриють дощі та грози: прогноз погоди на 30 травня

У четвер, 30 травня, більшу частину нашої держави знову накриють дощі. Водночас подекуди синоптики прогнозують грозу.

Водночас температурний режим все ще лишатиметься високим. Так, місцями повітря прогріватиметься орієнтовно до +25.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики очікують, що 30 травня небо над Україною буде хмарним з проясненнями. Західні та центральні регіони місцями охоплять короткочасні дощі, а також грози. Винятком буде південно-східна частина території нашої держави.

Водночас вітер переважно буде рухатися у південно-східному напрямку. Його швидкість сягатиме близько 5 – 10 метрів за секунду. За даними фахівців температура вночі сягатиме 12 – 17 градусів, а вдень переважно коливатиметься у межах 20 – 25 градусів.

На сході та півдні буде температура повітря буде дещо теплішою – там позначки показуватимуть до 24 – 29 градусів. На високогір'ї Карпат вночі очікують 7 – 12 градусів, а вдень 20 – 25.

Погода у Київській області

Як і в більшості інших областей, у Київській області та Києві погода буде хмарною, однак з проясненнями. Там, за словами синоптиків, також подекуди будуть короткочасні дощі та гроза.

Згідно з прогнозами, напрямок вітру буде південно-східний. Зазначається, що його швидкість також сягатиме близько 5 – 10 метрів за секунду.

В області температура вночі не перевищуватиме 12 – 17 градусів, вдень – 20 – 25 градусів. Безпосередньо у Києві вночі буде 14 – 16 градусів, а вдень позначки показуватимуть 22 – 24 градусів.

Яка температура в обласних центрах

Київ – +22...+24,

Ужгород – +21...+23,

Львів – +20...+22,

Івано-Франківськ – +20...+22,

Тернопіль – +20...+22,

Чернівці – +20...+22,

Хмельницький – +21...+23,

Луцьк – +20...+22,

Рівне – +20...+22,

Житомир – +22...+24,

Вінниця – +22...+24,

Одеса – +20...+22,

Миколаїв – +22...+24,

Херсон – +24...+26,

Сімферополь – +23...+25,

Кропивницький – +22...+24,

Черкаси – +23...+25,

Чернігів – +23...+25,

Суми – +23...+25,

Полтава – +24...+26,

Дніпро – +24...+26,

Запоріжжя – +24...+26,

Донецьк – +25...+27,

Луганськ – +27...+29,

Харків – +27...+29.

Прогноз погоди в Україні на 30 травня / Карта Укргідрометцентру

Важливо. В період до 31 травня, як повідомляє Укргідрометцентр, продовжуватиметься зниження рівнів води на Верхньому Дніпрі та Десні з подальшим зменшенням шару затоплення заплав та перевищення небезпечних відміток порушення транспортного сполучення з рядом прирічкових сіл у Чернігівському, Новгород-Сіверському, Ніжинському, Корюківському районах Чернігівської області.

Також внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне річище, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Там оголошено третій рівень небезпеки.