Де в Україні дощитиме: прогноз погоди на 4 квітня

У четвер, 4 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах будуть опади.

У четвер вітер матиме південно-західний напрямок з переходом на північно-західний. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду. Вночі на Півночі та вдень на Сході та у північно-східних областях можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

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Яка буде погода 4 квітня

На Заході та Півночі можливі невеликі короткочасні дощі вночі. На решті території України не очікуються опади.

Нічна температура на Заході в середньому становитиме +7…+5, а вдень там потеплішає до +13…+15. На Півночі вночі стовпчики термометрів покажуть +4…+6, а вдень буде +8…+10. На Сході вночі похолодає до +7…+5. Денна температура там становитиме +17…+19. У Центрі вночі очікується +8…+6. Вдень у центральних областях температура підніметься до +15…+17. На Півдні вночі буде +8…+6, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +19…+21.

Прогноз погоди по Київщині

У Київській області вночі будуть короткочасні дощі. Вдень на Київщині опади не очікуються.

Вночі у Київській області стовпчики термометрів покажуть +7…+2, а вдень потеплішає до +7…+12. У столиці нічна температура становитиме +7…+5. Вдень у Києві очікується близько +10.

Попередження від синоптиків

На високогір'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня. У четвер можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, а також окремих природних середніх та великих лавин.

Також очікується низька сніголавинна небезпека 1 рівня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області. Синоптики закликали утриматись від походів на високогір'я у четвер.

Попередження про сніголавинну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах

Київ +9...+11

Ужгород +15...+17

Львів +13...+15

Івано-Франківськ +13...+15

Тернопіль +13...+15

Чернівці +14...+16

Хмельницький +13...+15

Луцьк +13...+15

Рівне +13...+15

Житомир +9...+11

Вінниця +15...+17

Одеса +19...+21

Миколаїв +19...+21

Херсон +18...+20

Сімферополь +18...+20

Кропивницький +17...+19

Черкаси +15...+17

Чернігів +7...+9

Суми +8...+10

Полтава +13...+15

Дніпро +16...+18

Запоріжжя +18...+20

Донецьк +17...+19

Луганськ +17...+19

Харків +16...+18

Прогноз погоди в Україні на 4 квітня / Карта Укргідрометцентру