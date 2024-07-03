Короткочасні дощі й сильна спека: прогноз погоди на 4 липня

У четвер, 4 липня, майже всю Україну, окрім східних і частини південних областей, накриють короткочасні дощі. Окрім того, на Півдні також прогнозується сильна спека.

Місяцями температура повітря може сягати +38 градусів. Тому у так спеку варто не забувати про правила безпеки, а також підтримувати водний баланс організму, щоб не виникло зневоднення.

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Якою буде погода 4 липня

Як прогнозують синоптики, у середу, 4 липня, в Україні буде мінлива хмарність. Так, на Заході, а також в Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях спостерігатимуться короткочасні дощі, місцями – навіть з грозами. На решті територій опади не прогнозуються.

Окрім того, вдень на Півдні та Сході буде дуже спекотно. За прогнозом синоптиків, температура повітря вдень сягатиме +38 градусів. Зокрема сильну спеку прогнозують у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Вночі на Заході, а також в Житомирській області стовпчики термометрів покажуть +10...+15 градусів, вдень – від +19 до +24 градусів. На решті територій вночі буде +16...+21 градус, а вдень +29...+23 градуси.

Вітер 4 липня буде, переважно, північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Погода в обласних центрах

Київ +29...+31,

Ужгород +25...+25,

Львів +21...+23,

Івано-Франківськ +20...+22,

Тернопіль +19...+21,

Чернівці +20...+22,

Хмельницький +19...+21,

Луцьк +21...+23,

Рівне +19...+21,

Житомир +22...+24,

Вінниця +26...+28,

Одеса +28...+30,

Миколаїв +31...+33,

Херсон +31...+33,

Сімферополь +30...+32,

Кропивницький +31...+33,

Черкаси +31...+33,

Чернігів +31...+33,

Суми +33...+35,

Полтава +33...+35,

Дніпро +35...+37,

Запоріжжя +33...+35,

Донецьк +34...+36,

Луганськ +33...+35,

Харків +34...+36.



Прогноз погоди в Україні 4 липня / Карта Укргідрометцентру

Окрім того, через високу температуру в низці областей також оголошено пожежну небезпеку.



Пожежна небезпека 4 липня / Карта Укргідрометцентру