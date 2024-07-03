Короткочасні дощі й сильна спека: прогноз погоди на 4 липня

3 липня 2024, 14:46
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

У четвер, 4 липня, майже всю Україну, окрім східних і частини південних областей, накриють короткочасні дощі. Окрім того, на Півдні також прогнозується сильна спека.

Місяцями температура повітря може сягати +38 градусів. Тому у так спеку варто не забувати про правила безпеки, а також підтримувати водний баланс організму, щоб не виникло зневоднення.

Цікаво Сильні грозові зливи: де буде найбільше опадів у липні

Якою буде погода 4 липня

Як прогнозують синоптики, у середу, 4 липня, в Україні буде мінлива хмарність. Так, на Заході, а також в Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях спостерігатимуться короткочасні дощі, місцями – навіть з грозами. На решті територій опади не прогнозуються. 

Окрім того, вдень на Півдні та Сході буде дуже спекотно. За прогнозом синоптиків, температура повітря вдень сягатиме +38 градусів. Зокрема сильну спеку прогнозують у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Вночі на Заході, а також в Житомирській області стовпчики термометрів покажуть +10...+15 градусів, вдень – від +19 до +24 градусів. На решті територій вночі буде +16...+21 градус, а вдень +29...+23 градуси. 

Вітер 4 липня буде, переважно, північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. 

Погода в обласних центрах

  • Київ +29...+31,
  • Ужгород +25...+25,
  • Львів +21...+23,
  • Івано-Франківськ +20...+22,
  • Тернопіль +19...+21,
  • Чернівці +20...+22,
  • Хмельницький +19...+21,
  • Луцьк +21...+23,
  • Рівне +19...+21,
  • Житомир +22...+24,
  • Вінниця +26...+28,
  • Одеса +28...+30,
  • Миколаїв +31...+33,
  • Херсон +31...+33,
  • Сімферополь +30...+32,
  • Кропивницький +31...+33,
  • Черкаси +31...+33,
  • Чернігів +31...+33,
  • Суми +33...+35,
  • Полтава +33...+35,
  • Дніпро +35...+37, 
  • Запоріжжя +33...+35,
  • Донецьк +34...+36,
  • Луганськ +33...+35,
  • Харків +34...+36.


Прогноз погоди в Україні 4 липня / Карта Укргідрометцентру

Окрім того, через високу температуру в низці областей також оголошено пожежну небезпеку.


Пожежна небезпека 4 липня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Анжеліка Байбак