В яких областях дощитиме: прогноз погоди в Україні на 4 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 4 вересня, буде вже не такою спекотною. В деяких областях очікуються невеликі опади.
В понеділок буде хмарно з проясненнями. Вітер буде південних та північно-східних напрямків. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів на секунду.
До теми В Україні вдарять перші заморозки: синоптик спрогнозував коли саме
В яких регіонах очікуються опади
У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській, Житомирській, Черкаській та Київській областях очікуються короткочасні дощі. А у Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Харківській областях та Криму окрім невеликих дощів можливі ще й грози. На решті території України не очікуються опади.
Денна температура на Заході становитиме +19…+23. На Сході стовпчики термометрів показуватимуть +20…+24. У Центрі та на Сході буде +24…+27. Найвищі температури будуть на Півдні. Там очікується +26…+28.
Погода в обласних центрах
- Київ – +21...+23
- Ужгород – +21...+23
- Львів – +20...+22
- Івано-Франківськ – +20...+22
- Тернопіль – +20...+22
- Чернівці – +20...+22
- Хмельницький – +20...+22
- Луцьк – +21...+23
- Рівне – +21...+23
- Житомир – +20...+22
- Вінниця – +20...+22
- Одеса – +26...+28
- Миколаїв – +26...+28
- Херсон – +27...+29
- Сімферополь – +26...+28
- Кропивницький – +25...+27
- Черкаси – +25...+27
- Чернігів – +22...+24
- Суми – +22...+24
- Полтава – +24...+26
- Дніпро – +25...+27
- Запоріжжя – +26...+28
- Донецьк – +25...+27
- Луганськ – +27...+29
- Харків – +25...+27