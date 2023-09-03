В яких областях дощитиме: прогноз погоди в Україні на 4 вересня

Погода в Україні у понеділок, 4 вересня, буде вже не такою спекотною. В деяких областях очікуються невеликі опади.

В понеділок буде хмарно з проясненнями. Вітер буде південних та північно-східних напрямків. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів на секунду.

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В яких регіонах очікуються опади

У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській, Житомирській, Черкаській та Київській областях очікуються короткочасні дощі. А у Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Харківській областях та Криму окрім невеликих дощів можливі ще й грози. На решті території України не очікуються опади.

Денна температура на Заході становитиме +19…+23. На Сході стовпчики термометрів показуватимуть +20…+24. У Центрі та на Сході буде +24…+27. Найвищі температури будуть на Півдні. Там очікується +26…+28.

Погода в обласних центрах

Київ – +21...+23

Ужгород – +21...+23

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +20...+22

Вінниця – +20...+22

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +22...+24

Суми – +22...+24

Полтава – +24...+26

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +27...+29

Харків – +25...+27

Прогноз погоди в Україні 4 вересня / Карта Укргідрометцентру