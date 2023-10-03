Короткочасні дощі та мінлива хмарність: прогноз погоди в Україні на 4 жовтня

У середу, 4 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність. Також температура повітря продовжить знижуватися.

Початок жовтня принесе в Україну похолодання. Вже у четвертий день місяця місцями очікуються короткочасні дощі та пориви вітру.

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Якою буде погода в Україн 4 жовтня

Небо над нашою країною буде врите хмарами, проте опади очікуються лише місцями. Короткочасні дощі пройдуть вночі у північно-західних регіонах, а вдень – в північних.

Вітер західний, південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. У західних та центральних областях подекуди можуть бути пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі знизиться до +8...+13 градусів. У східних та південно-східних областях очікується +4...+9 градусів. Натомість вдень стовпчики термометрів покажуть +17...+22 градуси, а у центральних та південних регіонах +21...+26 градусів.

Якою буде погода 4 жовтня у столиці та області

У Києві та на Київщині також очікується мінлива хмарність. В області місцями можливий короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, проте в області вдень подекуди можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду. Температура на Київщині вночі +8...+13 градусів, а вдень +17...+22 градуси. У Києві стовпчики термометра вночі покажуть +9...+11 градусів, а вдень +19...+21 градус.

В Україні підвищений рівень пожежної небезпеки

Синоптики просять звернути увагу, що в Україні 4 жовтня та ще декілька днів буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Опадів було небагато, тож земля ще дуже суха. Важливо пам'ятати, що випадковий недопалок може спричинити загоряння, тож до цього потрібно ставитися відповідально.



В Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки / Фото Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +19...+21

Ужгород +20...+22

Львів +17...+19

Івано-Франківськ +18...+20

Тернопіль +18...+20

Чернівці +18...+20

Хмельницький +18...+20

Луцьк +18...+20

Рівне +18...+20

Житомир +19...+21

Вінниця +22...+24

Одеса +22...+24

Миколаїв +23...+25

Херсон +22...+24

Сімферополь +22...+24

Кропивницький +23...+25

Черкаси +22...+24

Чернігів +19...+21

Суми +19...+21

Полтава +23...+25

Дніпро +23...+25

Запоріжжя +21...+23

Донецьк +21...+23

Луганськ +20...+22

Харків +21...+23



Прогноз погоди на 4 жовтня / Фото Укргідрометцентр