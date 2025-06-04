Де будуть дощі та грози найближчими днями

Найближчими днями в Україні переважатиме спекотна й суха погода. Однак, у частині областей знову очікуються дощі та грози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

У четвер, 5 червня, буде переважно без опадів. Тільки у другій половині дня на Північному Заході подекуди короткочасний дощ і гроза. Уночі +11 – +16 градусів, удень +23 – +28, на Північному Заході до +31 градуса. У Карпатах уночі +9 – +14, вдень +18 – +23 градуси.

У наступні дві доби переважатиме суха та жарка погода, лише вдень у західних та Вінницькій областях, протягом доби 6 червня також і на Півночі країни місцями короткочасний дощ, гроза,

– зазначили синоптики.

Додали, вночі буде вже +14 – +20 градусів, удень +26 – +32 градуси, а на Півдні й Південному Сході навіть до +34 градусів. У Карпатах, як завжди, найпрохолодніше, – вночі +11 – +16 градусів, удень +20 – +25 градусів.

Вітер в Україні буде південний і південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, удень 5 червня в Карпатах місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на 5 – 7 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Чи буде багато опадів у червні