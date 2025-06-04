Спека до +31 і майже без дощів: прогноз погоди в Україні на 5 червня

Згідно з прогнозом синоптиків, 5 червня в Україну прийде хвиля теплого повітря із заходу. Впродовж доби переважатиме ясна погода, однак подекуди можливі опади.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Погода на літо: коли буде найбільша спека в Україні

Прогноз погоди в Україні на 5 червня

У середу, 5 червня, майже вся територія України перебуватиме під впливом теплої повітряної маси, яка поширюється із заходу. Попри прохолодну ніч, вдень стовпчики термометрів стрімко піднімуться завдяки малохмарній погоді.

Загалом день пройде без істотних опадів, проте у другій половині дня на північному заході місцями можливий короткочасний дощ з грозою.

Вітер очікується переважно південний, 5 – 10 метрів на секунду, у східних регіонах – північний. Водночас у Карпатах можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі складе +11...+16 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть комфортні +23...+28 градусів. Водночас на південному заході країни температура підійметься до +31 градуса.

В Карпатах вночі температура складе +9...+14 градусів, а вдень зросте до +18...+23 градуси.

Якою буде погода в Києві та області

На Київщині день пройде без опадів, небо буде переважно ясне. Вітер очікується південний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме +11...+16 градусів, а вдень підніметься до +23...+28 градусів.

У Києві стовпчики термометрів вночі покажуть +14...+16 градусів, а вдень температура повітря сягне +26...+28 градусів.

Яка буде температура в обласних центрах

Київ +26...+28;

Ужгород +28...+30;

Львів +26...+28;

Івано-Франківськ +28...+30;

Тернопіль +27...+29;

Чернівці +28...+30;

Хмельницький +26...+28;

Луцьк +26...+28;

Рівне +26...+28;

Житомир +26...+28;

Вінниця +27...+29;

Одеса +27...+29;

Миколаїв +27...+29;

Херсон +27...+29;

Сімферополь +25...+27;

Кропивницький +26...+28;

Черкаси +25...+27;

Чернігів +24...+26;

Суми +25...+27;

Полтава +25...+27;

Дніпро +25...+27;

Запоріжжя +27...+29;

Донецьк +25...+27;

Луганськ +25...+27;

Харків +26...+28.

Прогноз погоди на 5 червня / Карта Укргідрометцентру