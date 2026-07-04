Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Мінлива хмарність, а у деяких областях – грози: прогноз погоди на 5 липня
4 липня, 19:02
2

Мінлива хмарність, а у деяких областях – грози: прогноз погоди на 5 липня

Данило Муринський

Погода у неділю, 5 липня, буде хмарною. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, а у низці областей пройдуть грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Дивіться також Грозові дощі та шквали насуваються після спеки: який прогноз погоди на вихідні

Якою буде погода 5 липня?

Погода в Україні 5 липня буде хмарною. Вночі у східних областях, Приазов'ї, Криму та місцями на північному заході країни, вдень в Україні, крім півдня та південного сходу прогнозують короткочасні дощі, а місцями – грози.

Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, на узбережжі морів до 19 градусів. Вдень синоптики прогнозують 21 – 26 градусів, а на північному сході країни – 18 – 23.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +22…+24;
  • Ужгород +22…+24;
  • Львів +20…+22;
  • Івано-Франківськ +20…+22;
  • Тернопіль +20…+22;
  • Чернівці +22…+24;
  • Хмельницький +20…+22;
  • Луцьк +20…+22;
  • Рівне +20…+22;
  • Житомир +21…+23;
  • Вінниця +20…+22;
  • Одеса +23…+25;
  • Миколаїв +25…+27;
  • Херсон +24…+26;
  • Сімферополь +23…+25;
  • Кропивницький +23…+25;
  • Черкаси +21…+23;
  • Чернігів +21…+23;
  • Суми +18…+20;
  • Полтава +19…+21;
  • Дніпро +22…+24;
  • Запоріжжя +23…+25;
  • Донецьк +23…+25;
  • Луганськ +25…+27;
  • Харків +21…+23.


Погода на 5 липня / Карта Укргідрометцентру

Що ще відомо про погоду в Україні?

Після сильної спеки Україною пройде прохолодна повітряна маса з акваторії Північного моря. Вона зустрінеться з розпеченим африканським повітрям, що спричинить розвиток дощів з грозами.

Раніше повідомлялось, що з п'ятниці більшістю регіонів пройдуть грозові дощі. Опади завершаться до кінця поточного тижня, а температурні максимуми у найближчі кілька днів сягатимуть +34 градусів. Згодом вони знизяться ще на 3 – 6 градусів.

Найближчими днями в Україні очікується зміна погоди після сильної спеки. У більшості областей 3 – 5 липня можливі дощі, шквали та поступове зниження температури повітря.

Пов'язані теми:

Дощ Негода в Україні
Погода