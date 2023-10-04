Дощі завітають лише до двох областей: прогноз погоди в Україні на 5 жовтня

4 жовтня 2023, 14:25
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у четвер, 5 жовтня, буде теплою. По всій території нашої держави очікується мінлива хмарність.

У цей четвер вітер матиме західний та південно-західний напрямки. Його швидкість становитиме 7 – 10 метрів на секунду.

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Якою буде погода 5 жовтня

В цей день у Донецькій та Луганській областях можливі місцями невеликі дощі. На решті території України жодних опадів не очікується.

Температура продовжує поступово знижуватися. На Заході та Півночі стовпчики термометрів показуватимуть вдень +16…+19. На високогір'ї Карпат буде +10…+15. На Сході денна температура становитиме +17…+21. У Центрі буде +19…+22. Найтепліше буде на Півдні, де очікується +21…+24.

Температура в обласних центрах

  • Київ +17...+19
  • Ужгород +17...+19
  • Львів +17...+19
  • Івано-Франківськ +17...+19
  • Тернопіль +17...+19
  • Чернівці +17...+19
  • Хмельницький +16...+18
  • Луцьк +16...+18
  • Рівне +16...+18
  • Житомир +16...+18
  • Вінниця +18...+20
  • Одеса +22...+24
  • Миколаїв +22...+24
  • Херсон +22...+24
  • Сімферополь +21...+23
  • Кропивницький +20...+22
  • Черкаси +19...+21
  • Чернігів +16...+18
  • Суми +15...+17
  • Полтава +17...+19
  • Дніпро +17...+19
  • Запоріжжя +20...+22
  • Донецьк +19...+21
  • Луганськ +18...+20
  • Харків +17...+19


Прогноз погоди на 5 жовтня / Фото Укргідрометцентру

Автор: Петро Залива