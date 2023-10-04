Дощі завітають лише до двох областей: прогноз погоди в Україні на 5 жовтня
4 жовтня 2023, 14:25Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 5 жовтня, буде теплою. По всій території нашої держави очікується мінлива хмарність.
У цей четвер вітер матиме західний та південно-західний напрямки. Його швидкість становитиме 7 – 10 метрів на секунду.
Читайте також Знову пригріє: коли почнеться бабине літо і як довго воно буде в Україні
Якою буде погода 5 жовтня
В цей день у Донецькій та Луганській областях можливі місцями невеликі дощі. На решті території України жодних опадів не очікується.
Температура продовжує поступово знижуватися. На Заході та Півночі стовпчики термометрів показуватимуть вдень +16…+19. На високогір'ї Карпат буде +10…+15. На Сході денна температура становитиме +17…+21. У Центрі буде +19…+22. Найтепліше буде на Півдні, де очікується +21…+24.
Температура в обласних центрах
- Київ +17...+19
- Ужгород +17...+19
- Львів +17...+19
- Івано-Франківськ +17...+19
- Тернопіль +17...+19
- Чернівці +17...+19
- Хмельницький +16...+18
- Луцьк +16...+18
- Рівне +16...+18
- Житомир +16...+18
- Вінниця +18...+20
- Одеса +22...+24
- Миколаїв +22...+24
- Херсон +22...+24
- Сімферополь +21...+23
- Кропивницький +20...+22
- Черкаси +19...+21
- Чернігів +16...+18
- Суми +15...+17
- Полтава +17...+19
- Дніпро +17...+19
- Запоріжжя +20...+22
- Донецьк +19...+21
- Луганськ +18...+20
- Харків +17...+19