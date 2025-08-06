У четвер, 7 серпня, погода в частині областей України знову буде дощовою. Також очікуються грози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 7 серпня?

Через територію України продовжить переміщуватися холодний атмосферний фронт. Через це вночі в більшості північних і центральних областей, а вдень лише на Сході й Південному Сході короткочасний дощ з грозою. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. На Заході буде прохолодно лише +7 – +12 градусів, удень +20 – +25. Тим часом на Півдні й Південному Сході вночі +18 – +23, удень +28 – +33 градуси. На решті території +13 – +18 та +22 – +27 відповідно.

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Прогноз погоди на 7 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

Яка буде температура у великих містах?