Де будуть дощі та грози: прогноз погоди на 7 липня
У четвер, 7 серпня, погода в частині областей України знову буде дощовою. Також очікуються грози.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 7 серпня?
Через територію України продовжить переміщуватися холодний атмосферний фронт. Через це вночі в більшості північних і центральних областей, а вдень лише на Сході й Південному Сході короткочасний дощ з грозою. На решті території без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. На Заході буде прохолодно лише +7 – +12 градусів, удень +20 – +25. Тим часом на Півдні й Південному Сході вночі +18 – +23, удень +28 – +33 градуси. На решті території +13 – +18 та +22 – +27 відповідно.
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Яка буде температура у великих містах?
- Київ +23 – +25
- Ужгород +22 – +24
- Львів +22 – +24
- Івано-Франківськ +22 – +24
- Тернопіль +23 – +25
- Чернівці +22 – +24
- Хмельницький +22 – +24
Луцьк +22 – +24
- Рівне +22 – +24
- Житомир +22 – +24
- Вінниця +22 – +24
- Одеса +30 – +32
- Миколаїв +30 – +32
- Херсон +32 – +34
- Сімферополь +31 – +33
- Кропивницький +25 – +27
- Черкаси +24 – +26
- Чернігів +24 – +26
- Суми +24 – +26
- Полтава +24 – +26
- Дніпро +26 – +28
- Запоріжжя +32 – +34
- Донецьк +27 – +29
- Луганськ +28 – +30
- Харків +26 – +28