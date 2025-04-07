Більші заморозки й зниження температури: погода в Україні на 7 квітня

У понеділок, 7 квітня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. На грунті та у повітрі місцями очікують заморозки, проте, на щастя, обійдеться без снігів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 7 квітня

За данними синоптиків, на сході, південному сході країни невеликий, вдень місцями помірний дощ. Температура вночі сягатиме +3...+8 (в Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях на грунті, місцями і в повітрі заморозки 0...-3), а вдень +6...+11.

На решті території невеликий сніг, лише на Одещині, Миколаївщині, вдень і на крайньому заході країни без опадів; вночі заморозки в повітрі 0...-5, температура вдень +1...+4.

Попередження про заморозки 7 квітня / фото Укргідрометцентр

Вночі у західних, північних та центральних областях на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень у північних, західних та Вінницькій областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Якою буде температура в різних містах

Київ +1...+3;

Ужгород +1...+3;

Львів +1...+3;

Івано-Франківськ +1...+3;

Тернопіль +1...+3;

Чернівці +1...+3;

Хмельницький +1...+3;

Луцьк +1...+3;

Рівне +1...+3;

Житомир +1...+3;

Вінниця +1...+3;

Одеса +4...+6;

Миколаїв +4...+6;

Херсон +5...+7;

Сімферополь +6...+8;

Кропивницький +1...+3;

Черкаси +1...+3;

Чернігів +1...+3;

Суми +1...+3;

Полтава +1...+3;

Дніпро +5...+7;

Запоріжжя +5...+7;

Донецьк +9...+11;

Луганськ +11...+13;

Харків +8...+10;

Прогноз погоди на 7 квітня / Карта Укргідрометцентру