Нічні заморозки, сніг і ще більше похолодання: прогноз погоди на 8 квітня

У вівторок, 8 квітня, в Україні буде холодна погода. Уночі на всій території країни очікуються заморозки, а вдень деякі регіони накриє мокрий сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 8 квітня

У вівторок, 8 грудня, погода в Україні знову буде прохолодною. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі та протягом дня у східних, вдень у західних, північних та більшості центральних областей – невеликий мокрий сніг, на решті території – без істотних опадів. Крім того, у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер очікується північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Уночі на всій території України очікуються заморозки до -3 градусів. Через це синоптики оголосили II рівень небезпечності, помаранчевий.

Важливо! Погодні умови ускладнять роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах. Крім того, заморозки пошкодять плодові дерева та рослини, що рано квітнуть.



Попередження про заморозки / Карта Укргідрометцентру

Вдень температура повітря також буде низькою. На всій території країни очікується +1…+4 градусів тепла. Лише на Півдні місцями може пригріти до +8.

Якою буде температура в різних містах

Київ +1...+3;

Ужгород +1...+3;

Львів +1...+3;

Івано-Франківськ +1...+3;

Тернопіль +1...+3;

Чернівці +1...+3;

Хмельницький +1...+3;

Луцьк +1...+3;

Рівне +1...+3;

Житомир +1...+3;

Вінниця +1...+3;

Одеса +6...+8;

Миколаїв +6...+8;

Херсон +6...+8;

Сімферополь +6...+8;

Кропивницький +3...+5;

Черкаси +1...+3;

Чернігів +1...+3;

Суми +1...+3;

Полтава +1...+3;

Дніпро +3...+5;

Запоріжжя +6...+8;

Донецьк +4...+6;

Луганськ +4...+6;

Харків +3...+5.



Прогноз погоди в Україні 8 квітня / Карта Укргідрометцентру