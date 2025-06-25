Мінлива хмарність, подекуди дощі та грози: прогноз погоди на 26 червня

Погода в четвер, 26 червня, в Україні буде мінливою. У деяких регіонах прогнозують дощі, грози та вітер, проте температура залишиться теплою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 26 червня

Як передають синоптики, вночі ймовірний короткочасний дощ на півночі та в центрі країни, а вдень – на Лівобережжі. На решті території без опадів, з мінливою хмарністю.

Вітер західний і північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Удень, крім західних областей, можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі на заході, півночі й сході України очікується від +12 до +17 градусів тепла, на решті території від +7 до +22 градусів тепла. Удень повітря прогріється до +22 – +27 градусів тепла, а на півдні та в Закарпатті – до +32 градусів тепла. Найпрохолодніше буде в північних регіонах – лише до +24 градусів.

Якою буде температура в регіонах

Київ +21...+23;

Ужгород +27...+29;

Львів +24...+26;

Івано-Франківськ +25...+27;

Тернопіль +24...+26;

Чернівці +25...+27;

Хмельницький +24...+26;

Луцьк +24...+26;

Рівне +24...+26;

Житомир +21...+23;

Вінниця +24...+26;

Одеса +29...+31;

Миколаїв +28...+30;

Херсон +29...+31;

Сімферополь +29...+31;

Кропивницький +24...+26;

Черкаси +23...+25;

Чернігів +21...+23;

Суми +21...+23;

Полтава +21...+23;

Дніпро +25...+27;

Запоріжжя +27...+29;

Донецьк +23...+25;

Луганськ +21...+23;

Харків +21...+23.

Погода на 26 червня / Карта Укргідрометцентру