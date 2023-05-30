Переважно без опадів, втім, ненадовго: яка буде погода найближчими днями

За прогнозом синоптиків, у вівторок та середу на території України буде переважно без опадів. Однак, у частині областей ще пройдуть короткочасні дощі та грози.

Детальніше про погоду в останні дні весни та на початку літа у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Прогноз погоди на найближчі кілька днів

За прогнозом Укргідрометцентру, 30 – 31 травня у південно-східній частині держави та в Криму ще очікуються дощі з грозами. Тим часом в інших регіонах переважно без опадів.

Наталія Птуха пояснила, що на територію України з північного заходу починає впливати поле підвищеного тиску, тобто антициклон.

"Він забезпечить більш спокійну погоду, без опадів, малохмарну, вдень багато сонячних прояснень", – зазначила синоптикиня.

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В останні дні травня температура вночі 10 – 16 градусів тепла. У західних та північних областях місцями лише +7...+9. Вдень в Україні +21...+27 градусів, втім, на Сході та Південному Сході менше, – +18...+24.

За попередніми прогнозами, 1 червня в Україні також переважно без опадів. Далі, 2 червня лише у західних регіонах, ймовірно, зовсім незначні дощі.

Проте вже у суботу наближатиметься атмосферний фронт. Він принесе нові опади, зокрема, грозові дощі.