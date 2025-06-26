Чи будуть сильні зливи та грози в останні дні червня

Перший місяць літа вже добігає кінця. Очікується, що в останні дні червня у частині областей України знову пройдуть дощі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі та грози в Україні

За прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 27 червня, без опадів. Тільки вдень у західних і північних областях очікується короткочасний дощ, подекуди гроза.

У суботу, 28 червня, невеликі короткочасні дощі будуть уже в більшості областей. Також подекуди пройдуть грози. На Південному Сході будуть помірні, удень місцями значні дощі.

У неділю, 29 червня, вночі на Правобережжі, удень у північних і більшості центральних областей опади не очікуються. На решті території йтимуть невеликі короткочасні дощі.

У найближчі три доби вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, найближчої ночі на Сході, удень 28 червня на Заході пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Уночі +11 – +16 градусів, удень +21 – +26 градусів, однак 28 червня зниження температури вдень до +19 – +24 градусів. На Півдні й Закарпатті вночі +15 – +20 градусів, удень +25 – +30 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 30 червня жодні опади не очікуються вже по всій Україні.

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Прогноз на 26 – 30 червня / Скриншоти з Укргідрометцентру

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