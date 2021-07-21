Знову дощі й вітер: у Києві третій день поспіль триматиметься прохолодна погода
21 липня 2021 , 09:43Читать новость на русском
Джерело:Український гідрометцентр
У Києві синоптики обіцяють, що 21 липня знову піде дощ, а також будуть сильні пориви вітру. В столиці третій день поспіль тримається така погода.
Температура повітря не підніметься вище 23 градусів вдень. Втім, вже у четвер, 22 липня, у Київ повернеться сонце.
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Температура повітря буде від 22 до 24 градусів тепла й дощів вже не обіцяють.
Шалені зливи у Києві
- 19 липня столицю так залило дощем, що зупинився рух транспорту й затопило 2 станції метро. З "Академмістечка" й понині відкачують воду. Це й не дивно, адже За 30 хвилин у Києві випала тижнева норма опадів.
- 20 липня також був дощ, але набагато скромніший.
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