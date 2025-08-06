У Київській області 6 серпня очікується хмарна погода з проясненнями. Впродовж дня можливі короткочасні дощі, грози та град.

А також шквали зі швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода на Київщині 6 серпня?

За прогнозами синоптиків, впродовж дня на Київщині буде короткочасний дощ та гроза. В окремих районах області можливий град та шквали. Вітер буде південно-західним з переходом на північно-західний зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря в області коливатиметься від +24 до +29 градусів тепла. Натомість у Києві стовпчики термометрів показуватимуть від +26 до +28 градусів.

Зазначимо, що синоптики знову попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища. Незабаром негода може накрити частину областей.

Вже 7 серпня вночі у північних і центральних областях, удень також на Сумщині, сході, південному сході подекуди можливий короткочасний дощ та грози.