У квітні різко похолодає: на скільки знизиться температура

На початку тижня в частині областей пригріло до +17, а подекуди навіть +20 градусів. Однак, синоптики попереджають, що зовсім скоро температура знизиться.

Уже найближчим часом на території нашої держави знову похолодає. На скільки знизиться температура цього разу, розповідаємо далі.

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До України йде похолодання

В Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі 19 квітня місцями йтиме невеликий дощ. Вдень – помірні короткочасні опади, у частині областей з грозою. Очікувалося, що в темну пору доби температура сягатиме 5 – 10, вдень 12 –18 градусів.

Цікаво, що вже упродовж четверга та п'ятниці синоптики прогнозують похолодання. Водночас у більшості областей продовжиться дощова погода. Окрім того, на Півдні знову грози.

Нічна температура істотно не зміниться, денна знизиться на 2 – 4 градуси. На високогір'ї Карпат невеликий дощ з мокрим снігом. Температура вночі 0 – 5 градусів тепла, вдень 3 – 8 градусів,

– розповіли в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди на 20 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру