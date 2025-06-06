Якою буде погода у липні: прогноз на місяць

Найбільша спека в Україні зазвичай спостерігається в липні. Очікується, що цей рік також не буде винятком.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Дивіться також Погода на літо: коли буде найбільша спека в Україні

Погода на липень 2025 року

Кібальчич зазначив, що в липні найчастіше спостерігаються найспекотніші дні, коли денна температура повітря сягає +35 градусів і вище, а вночі не опускається нижче ніж +20 градусів (це так звані тропічні ночі). За прогнозом метеоролога, цей рік не буде винятком.

Найбільш ймовірний період із денною температурою понад +30 градусів очікується в другій половині місяця,

– зазначив Кібальчич.

Додав, що такі температурні показники вже практично є нормою для нашого регіону. До речі, тривалі хвилі спеки стають дедалі більші екстремальними, особливо в південних, центральних і східних областях.

Як вберегтися від спеки / Інфографіка 24 Каналу

Очікується, що кількість опадів у липні буде дещо нижчою за норму. Через це існують ризики виникнення природних пожеж і розвитку ґрунтової посухи в деяких областях України.

За прогнозом Кібальчича, середня місячна температура буде на 0,7 – 2 градуси вищою за норму й коливатиметься в межах +20 – +25 градусів.

Зверніть увагу Спека надовго не затримається: коли й у яких областях буде похолодання

Прогноз на червень