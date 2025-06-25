Чи буде в липні аномальна спека, багато дощів і грози: прогноз погоди на місяць
Липень є найтеплішим місяць року в Україні. Йому притаманні періоди нестійкої погоди з грозами, шквалами та зливами, також спекою і посухою.
Якою буде погода в липні 2025 року, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода на липень 2025 року
За прогнозом синоптиків, середня місячна температура в липні в Україні передбачається в межах +21,6 – +26 градусів, тільки у Карпатах +17 – +19 градусів. Це на 2 – 2,5 градуса вище за норму.
Очікується, що місячна кількість опадів буде 25 – 73 міліметрів, у Карпатах і на Прикарпатті місцями 84 – 109 міліметрів, що менше за норму (64 – 79 %).
Абсолютний максимум, який фіксували в липні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає +33,4 – +39,6 градуса. Однак, у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях й у Криму подекуди +40 – +41,6 градуса. У гірських районах +27 – +37 градусів.
Абсолютний мінімум +2 – +9 градусів, на півдні Одеської й Херсонської областей, а також у Криму подекуди +10 – +13 градусів. На високогір'ї Карпат від +2 до -1 градуса.
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Прогноз погоди на три доби
- 25 – 26 червня в Україні, крім більшості районів західних і південних областей, 27 червня на Заході короткочасні дощі, місцями з грозами. На решті території опади не очікуються.
- Вітер буде західний, північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, удень 25 червня на Заході й Житомирщині, у четвер у більшості областей подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.
- Температура повітря вночі +12 – +18 градусів, на Півдні до +20 градусів. Удень в Україні +21 – +27 градусів, але 25 – 26 червня на Півдні та Закарпатті, у середу й на Прикарпатті +26 – +32 градуси. У четвер на Півночі +19 – +24 градуси.