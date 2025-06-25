Чи буде в липні аномальна спека, багато дощів і грози: прогноз погоди на місяць

Липень є найтеплішим місяць року в Україні. Йому притаманні періоди нестійкої погоди з грозами, шквалами та зливами, також спекою і посухою.

Якою буде погода в липні 2025 року, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дізнайтеся також Коли в Україні буде найбільша спека

Погода на липень 2025 року

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура в липні в Україні передбачається в межах +21,6 – +26 градусів, тільки у Карпатах +17 – +19 градусів. Це на 2 – 2,5 градуса вище за норму.

Очікується, що місячна кількість опадів буде 25 – 73 міліметрів, у Карпатах і на Прикарпатті місцями 84 – 109 міліметрів, що менше за норму (64 – 79 %).

Абсолютний максимум, який фіксували в липні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає +33,4 – +39,6 градуса. Однак, у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях й у Криму подекуди +40 – +41,6 градуса. У гірських районах +27 – +37 градусів.

Абсолютний мінімум +2 – +9 градусів, на півдні Одеської й Херсонської областей, а також у Криму подекуди +10 – +13 градусів. На високогір'ї Карпат від +2 до -1 градуса.

Дивіться також Негода накриє частину України: коли й у яких областях буде

Прогноз погоди на три доби