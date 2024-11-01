Погода на листопад 2024: чи буде аномальне тепло, багато опадів

Погода у 2024-му дивує аномальним теплом. Метеорологічне літо тривало практично до першої декади жовтня. І хоча далі вдарили сильні заморозки, втім, згодом знову потеплішало.

Яким же буде останній місяць цієї осені, – чи чекати аномального тепла, багато опадів, – спрогнозували синоптики Укргідрометцентру.

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Погода на листопад 2024 в Україні

Середня місячна температура повітря в листопаді 2024 року передбачається в межах +1 – +8 градусів. Це у більшості областей близько до норми, тільки на Сході та Південному Сході дещо вище за норму.

Тим часом місячна кількість опадів очікується в межах +34 – +77 міліметрів, у Карпатах подекуди 100 міліметрів, що в межах норми.

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Коротка кліматична характеристика листопада