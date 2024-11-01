Погода на листопад 2024: чи буде аномальне тепло, багато опадів
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у 2024-му дивує аномальним теплом. Метеорологічне літо тривало практично до першої декади жовтня. І хоча далі вдарили сильні заморозки, втім, згодом знову потеплішало.
Яким же буде останній місяць цієї осені, – чи чекати аномального тепла, багато опадів, – спрогнозували синоптики Укргідрометцентру.
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Погода на листопад 2024 в Україні
Середня місячна температура повітря в листопаді 2024 року передбачається в межах +1 – +8 градусів. Це у більшості областей близько до норми, тільки на Сході та Південному Сході дещо вище за норму.
Тим часом місячна кількість опадів очікується в межах +34 – +77 міліметрів, у Карпатах подекуди 100 міліметрів, що в межах норми.
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Коротка кліматична характеристика листопада
- В Укргідрометцентрі наголосили: "Листопад — пора передзим'я, що починається після переходу середньої добової температури через +5 градусів у бік зниження, – в основному в першій декаді листопада".
- Середня місячна температура повітря 0 – +4 градуси, втім, на Закарпатті та Півдні подекуди +5 – +9 градусів.
- Згідно з аналізом за минулі роки, абсолютний мінімум -15 – -24 градуси. Однак у північних, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях і в Карпатах подекуди -25 – -31 градус. На півдні Криму та Одещини -8 – -13 градусів.
- Абсолютний максимум +6 – +24 градуси. Втім, у Криму, Чернівецькій, центральних, південних областях і на Закарпатті подекуди навіть +25 – +29 градусів.
- Середня місячна кількість опадів складає 35 – 63 міліметри, подекуди в гірських районах 70 – 108 міліметрів. На високогір'ї Карпат до 135. Подекуди на Прикарпатті та Південному Сході 29 – 34 міліметри.