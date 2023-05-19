Яким буде літо в Україні, чи чекати значної спеки: прогнози експертів

Уже через два тижні розпочнеться літо. Яким воно буде цього року, очікується спека чи прохолодна погода, – дізнайтеся далі.

Цей тиждень в Україні вже теплий та переважно сонячний. Поступово температура підвищується та наближається до літніх показників. Якою ж вона буде у червні, липні та серпні, аби розповісти про це нашим читачам, 24 Канал зібрав прогноз синоптиків, кліматологів та метеорологів.

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Прогноз від Наталії Птухи

Раніше про погоду влітку 24 Канал запитав у синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи. Офіційних прогнозів щодо конкретної температури чи кількості опадів ще немає. Однак, науковці відстежують певні тенденції.

Вчені говорять, що червень у межах норми має бути, а от липень і серпень може бути трохи вищим за норму,

– зазначила Наталія Птуха.

Дані Всесвітньої метеорологічної організації

Середня місячна температура у червні в Україні становить 19,1 градуса.

Важливо знати, що погода на Землі залежить від багатьох глобальних чинників. Цікаво, що на регіон, де розташована Україна, впливають процеси у Тихому океані. Зокрема, холодна течія Ла-Нінья та тепла – Ель-Ніньйо.

Упродовж останніх трьох років домінувала Ла-Нінья.Через що і спостерігалося певне зниження температури. Однак, зараз ми вже перебуваємо у так званій нейтральній фазі.

Науковці Всесвітньої метеорологічної організації прогнозують, що якраз-таки на середину літа вже буде відновлюватися протилежний процес – Ель-Ніньйо, під час якого підвищується температура.

Розвиток Ель-Ніньйо, швидше за все, призведе до нового сплеску глобального потепління та збільшить шанси побити температурні рекорди,

– підкреслив генеральний секретар ВМО, професор Петтері Таалас.

Водночас науковці зазначають, що вплив на глобальну температуру зазвичай проявляється через рік після розвитку Ель-Ніньйо. Тому, ймовірно, буде найбільш очевидним вже у 2024-му. Тож, якщо не це літо, то вже наступне, скоріш за все, буде спекотнішим за попередні.

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Прогноз від Вазіри Мартазінової

Вазіра Мартазінова у коментарі УНІАН розповіла, що початок "гарного літа" очікується вже з середини червня.

З другої половини червня – це буде вже починатися гарне літо. Там температура вирівняється і піде на літні показники,

– зазначила метеорологиня.

Як зміна клімату вплинула на погоду влітку

В ексклюзивному блозі 24 Каналу провідна наукова співробітниця Інституту геофізики Національної академії наук України Світлана Бойченко розповіла про зміни клімату.

Зокрема, зазначила, що за останні 120 – 140 років приземна температура повітря підвищилася на 1,2 – 1, 3 градуси за рік. Втім, в останнє тридцятиліття потепління інтенсифікувалося і температура вже підвищується з темпом 0,2 – 0,4 градуса на рік.

Кліматологиня додала, що відбулися певні зміни й у сезонному ході режимів температури та зволоження. Так зими стали теплими й малосніжними, а літа більш спекотними й посушливими.