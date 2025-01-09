У Львові, на Закарпатті та у Карпатах прогнозують негоду: очікують сильних опадів та вітру

Львівський регіональний гідрометцентр повідомив про очікування сильного вітру 10 січня вночі та вранці, а також снігопад. Погіршення погоди очікується і на Закарпатті з Карпатами.

Мокрий сніг, дощ та сніг очікуються у цих західних областях країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду та ДСНС України.

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Яка погода очікується на Львівщині, Закарпатті та в Карпатах 10 січня

За даними Львівського центру з гідрометеорології, 10 січня вночі та вранці у Львові очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Вдень місто Лева можуть накрити значні опади снігу або мокрого снігу.

Можливе налипання мокрого снігу, на дорогах – ожеледиця. Львів'ян закликають бути обачними на дорогах.

ДСНС України також попереджає про негоду у Карпатах та на Закарпатті. 10 січня синоптики прогнозують значні опади дощу та мокрого снігу.

У західних регіонах України – пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду, а на високогір'ї Карпат – до 25 – 30 метрів за секунду та I рівень небезпеки (жовтий).

Крім того, 9 – 10 січня на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей оголошено значну сніголавинну небезпеку (III рівень).

Рятувальники закликають утримуватися від походів у гори цього дня. та дотримуватися відповідних правил безпеки.

Нагадаємо, синоптики оприлюднили прогноз на 10 січня. Значних опадів очікують на Закарпатті та у Карпатах, у решті регіонів такого не прогнозують. Температура по всій країні обіцяє триматися вище нуля.