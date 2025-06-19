Дощі, шквальний вітер та похолодання: прогноз погоди в Україні на 20 червня
Згідно з прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 20 червня, в Україні буде відносно прохолодна погода. Подекуди також очікуються дощі.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 20 червня
За прогнозами синоптиків, 20 червня погоду в Правобережжя України формуватиме поле підвищеного тиску, Лівобережжя – зниженого тиску.
Так, вночі на півдні та північному сході країни, а також в Карпатах, вдень у північній і східній частинах відчуватиметься вплив малоактивних атмосферних фронтів, там пройде невеликий короткочасний дощ. На решті території опади не прогнозуються.
В більшості західних, північних та центральних областей очікується північно-західний вітер помірної швидкості, який посилюватиметься до 15 – 20 метрів на секунду, чим принесе додаткову порцію прохолоди з північних широт. Найпомітніше зниження температури відчуватиметься вночі на заході та півночі, а вдень – уже по всій території України.
Температура повітря вночі становитиме +11...+16 градусів, на заході та півночі країни буде дещо прохолодніше – +8...+13 градусів. Вдень повітря прогріється до +15...20 градусів, на Закарпатті – до +23 градусів, а на півдні – до комфортних +21...+26 градусів.
Якою буде погода в Києві та області
У Києві та області 20 червня буде хмарно з проясненнями. Ніч пройде без опадів, але вдень можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, з поривами до 15 – 18 метрів на секунду.
Температура повітря в області вночі складе +8...+13 градусів, вдень - +15...+20 градусів. У столиці нічна температура буде +11...+13 градусів, денна - +16...+18 градусів.
Зверніть увагу! На території Києва та області синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності на 20 червня через сильні пориви вітру (15 – 18 метрів на секунду). Погодні умови можуть спричинити ускладнення в роботі енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та вплинути на рух транспорту.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +16...+18;
- Ужгород +20...+22;
- Львів +18...+20;
- Івано-Франківськ +18...+20;
- Тернопіль +17...+19;
- Чернівці +18...+20;
- Хмельницький +17...+19;
- Луцьк +18...+20;
- Рівне +17...+19;
- Житомир +17...+19;
- Вінниця +17...+19;
- Одеса +23...+25;
- Миколаїв +23...+25;
- Херсон +23...+25;
- Сімферополь +23...+25;
- Кропивницький +21...+23;
- Черкаси +18...+20;
- Чернігів +16...+18;
- Суми +16...+18;
- Полтава +17...+19;
- Дніпро +19...+21;
- Запоріжжя +23...+25;
- Донецьк +20...+22;
- Луганськ +18...+20;
- Харків +17...+19.
Погода в Україні 20 червня / Карта Укргідрометцентру