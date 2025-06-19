Дощі, шквальний вітер та похолодання: прогноз погоди в Україні на 20 червня

Згідно з прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 20 червня, в Україні буде відносно прохолодна погода. Подекуди також очікуються дощі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 20 червня

За прогнозами синоптиків, 20 червня погоду в Правобережжя України формуватиме поле підвищеного тиску, Лівобережжя – зниженого тиску.

Так, вночі на півдні та північному сході країни, а також в Карпатах, вдень у північній і східній частинах відчуватиметься вплив малоактивних атмосферних фронтів, там пройде невеликий короткочасний дощ. На решті території опади не прогнозуються.

В більшості західних, північних та центральних областей очікується північно-західний вітер помірної швидкості, який посилюватиметься до 15 – 20 метрів на секунду, чим принесе додаткову порцію прохолоди з північних широт. Найпомітніше зниження температури відчуватиметься вночі на заході та півночі, а вдень – уже по всій території України.

Температура повітря вночі становитиме +11...+16 градусів, на заході та півночі країни буде дещо прохолодніше – +8...+13 градусів. Вдень повітря прогріється до +15...20 градусів, на Закарпатті – до +23 градусів, а на півдні – до комфортних +21...+26 градусів.

Якою буде погода в Києві та області

У Києві та області 20 червня буде хмарно з проясненнями. Ніч пройде без опадів, але вдень можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, з поривами до 15 – 18 метрів на секунду.

Температура повітря в області вночі складе +8...+13 градусів, вдень - +15...+20 градусів. У столиці нічна температура буде +11...+13 градусів, денна - +16...+18 градусів.

Зверніть увагу! На території Києва та області синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності на 20 червня через сильні пориви вітру (15 – 18 метрів на секунду). Погодні умови можуть спричинити ускладнення в роботі енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та вплинути на рух транспорту.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ +16...+18;

Ужгород +20...+22;

Львів +18...+20;

Івано-Франківськ +18...+20;

Тернопіль +17...+19;

Чернівці +18...+20;

Хмельницький +17...+19;

Луцьк +18...+20;

Рівне +17...+19;

Житомир +17...+19;

Вінниця +17...+19;

Одеса +23...+25;

Миколаїв +23...+25;

Херсон +23...+25;

Сімферополь +23...+25;

Кропивницький +21...+23;

Черкаси +18...+20;

Чернігів +16...+18;

Суми +16...+18;

Полтава +17...+19;

Дніпро +19...+21;

Запоріжжя +23...+25;

Донецьк +20...+22;

Луганськ +18...+20;

Харків +17...+19.

Погода в Україні 20 червня / Карта Укргідрометцентру