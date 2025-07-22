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24 Канал Новини України Більшість областей накриють короткочасні дощі, місцями – грози: погода в Україні на 22 липня
21 липня, 14:48
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Більшість областей накриють короткочасні дощі, місцями – грози: погода в Україні на 22 липня

Владислав Кравцов

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 22 липня, обіцяє принести у більшість областей опади. Очікуються короткочасні дощі, місцями навіть будуть грози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 22 липня?

По всій Україні 22 липня погода буде хмарною з проясненнями. Вночі в західних та східних областях, а вдень по всій країні, окрім Південного Сходу, очікуються короткочасні дощі, а місцями грози.

Вітер синоптики прогнозують південно-західний та західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі становитиме від +15 до +20 градусів, на півдні та сході країни – до +23 градусів. Удень повітря прогріється до +27 – +32 градусів, у західних областях – до +22 – +27 градусів.

У Києві цього дня буде також хмарно з проясненнями, вдень можливий короткочасний дощ, місцями грози. Стовпчики термометра вночі показуватимуть +18 – +20 градусів, вдень – +28 – +30 градусів. 

У яких областях очікують погіршення погоди?

Укргідрометцентр також попередив про небезпечні метеорологічні явища. 22 липня в західних, а вдень і у Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози.

Через це синоптики у цих областях оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Зверніть увагу! І рівень небезпечності, жовтий оголошують по областях тоді, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.


У яких областях оголосили І рівень небезпечності, жовтий / Карта Укргідрометцентру

Окрім того, метеорологи попередили, що з 21 по 24 липня у місті Києві, південній частині країни (крім Одеської області), а також Кіровоградській та Дніпропетровській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Довідково! Надзвичайна пожежна небезпека  погодні умови за яких поєднання високої температури повітря та бездощової (сухої) погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж, за наявності джерел займання (відкритого вогню). 


Пожежна небезпека в Україні з 22 по 24 липня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +28...+30
  • Ужгород +25...+27
  • Львів +23...+25
  • Івано-Франківськ +25...+27
  • Тернопіль +25...+27
  • Чернівці +24...+26
  • Хмельницький +24...+26
  • Луцьк +23...+25
  • Рівне +25...+27
  • Житомир +26...+28
  • Вінниця +29...+31
  • Одеса +31...+33
  • Миколаїв +32...+34
  • Херсон +31...+33
  • Сімферополь +31...+33
  • Кропивницький +31...+33
  • Черкаси +30...+32
  • Чернігів +28...+30
  • Суми +27...+29
  • Полтава +29...+31
  • Дніпро +31...+33
  • Запоріжжя +32...+34
  • Донецьк +31...+33
  • Луганськ +30...+32
  • Харків +29...+31


Прогноз погоди в Україні на 22 липня / Укргідрометцентр