Найближчими вихідними в Україні очікують пекельну спеку та грози

Найближчими вихідними, 17 – 18 липня, в Україні прогнозують сильну спеку. Водночас практично у всіх регіонах, окрім південних, очікуються окремі локальні дощі та грози.

Синоптики зазначають, що найвищі позначки на термометрах побачать на Сході. Там температура підніметься до +35 градусів.

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Прогноз погоди на 17 липня

У суботу, 17 липня, протягом доби по всій території України спостерігатиметься сильна спека. Проте, у західних, північних і східних областях прогнозують дощі та грози.

Стовпчики термометрів покажуть від +30 до +35 градусів.



Прогноз погоди 17 липня / Дані Укргідрометцентру

Прогноз погоди на 18 липня

У неділю, 18 липня, на Заході варто очікувати на сильні зливи та грози. Водночас на Півночі, Сході та Півдні буде суха та спекотна погода.

Температура повітря там підніметься до +35 градусів.



Прогноз погоди на 18 липня / Дані Укргідрометцентру

Послаблення спеки в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці повідомила, що 19 липня відчутне послаблення спеки прорветься у західні області, 20 липня - пошириться далі країною.

Найдовше пектиме на Сході та Півдні, проте й туди наступного тижня дійде милосердніше повітря,

– додала метеорологиня.