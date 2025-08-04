4 серпня, 15:55
Подекуди до +34, мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 5 серпня
В Україні у вівторок, 5 серпня, очікується мінлива хмарність. На цей день синоптики опадів не прогнозують.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 5 серпня?
У вівторок, 5 серпня, вітер буде переважно північно-західний, пориви якого сягатимуть від 5 до 10 метрів за секунду.
Температура у південній частині вночі +18 – +23, вдень +30 – +34; на решті території вночі буде 14 – 19 градусів тепла, вдень 24 – 29 градусів тепла.
В Карпатах очікується невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі буде 8 – 13 градусів тепла, вдень + 18 – +23.
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +26...+28;
- Ужгород +25...+27;
- Львів +23...+25;
- Івано-Франківськ +23...+29;
- Тернопіль +23...+25;
- Чернівці +23...+25;
- Хмельницький +23...+25;
- Луцьк +23...+25;
- Рівне +23...+25;
- Житомир +26...+28;
- Вінниця +28...+30;
- Одеса +31...+33;
- Миколаїв +31...+33;
- Херсон +31...+33;
- Сімферополь +31...+33;
- Кропивницький +30...+32;
- Черкаси +28...+30;
- Чернігів +26...+28;
- Суми +26...+28;
- Полтава +28...+30;
- Дніпро +30...+32;
- Запоріжжя +30...+32;
- Донецьк +28...+30;
- Луганськ +28...+30;
- Харків +28...+30.