В Україні у вівторок, 5 серпня, очікується мінлива хмарність. На цей день синоптики опадів не прогнозують.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 5 серпня?

У вівторок, 5 серпня, вітер буде переважно північно-західний, пориви якого сягатимуть від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура у південній частині вночі +18 – +23, вдень +30 – +34; на решті території вночі буде 14 – 19 градусів тепла, вдень 24 – 29 градусів тепла.

В Карпатах очікується невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі буде 8 – 13 градусів тепла, вдень + 18 – +23.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +26...+28;

Ужгород +25...+27;

Львів +23...+25;

Івано-Франківськ +23...+29;

Тернопіль +23...+25;

Чернівці +23...+25;

Хмельницький +23...+25;

Луцьк +23...+25;

Рівне +23...+25;

Житомир +26...+28;

Вінниця +28...+30;

Одеса +31...+33;

Миколаїв +31...+33;

Херсон +31...+33;

Сімферополь +31...+33;

Кропивницький +30...+32;

Черкаси +28...+30;

Чернігів +26...+28;

Суми +26...+28;

Полтава +28...+30;

Дніпро +30...+32;

Запоріжжя +30...+32;

Донецьк +28...+30;

Луганськ +28...+30;

Харків +28...+30.



Погода в Україні на 5 серпня / Карта Укргідрометцентр