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24 Канал Новини України Подекуди до +34, мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 5 серпня
4 серпня, 15:55
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Подекуди до +34, мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 5 серпня

Ірина Марціяш

В Україні у вівторок, 5 серпня, очікується мінлива хмарність. На цей день синоптики опадів не прогнозують.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 5 серпня?

У вівторок, 5 серпня, вітер буде переважно північно-західний, пориви якого сягатимуть від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура у південній частині вночі +18 – +23, вдень +30 – +34; на решті території вночі буде 14 – 19 градусів тепла, вдень 24 – 29 градусів тепла.

В Карпатах очікується невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі буде 8 – 13 градусів тепла, вдень + 18 – +23.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +26...+28;
  • Ужгород +25...+27;
  • Львів +23...+25;
  • Івано-Франківськ +23...+29;
  • Тернопіль +23...+25;
  • Чернівці +23...+25;
  • Хмельницький +23...+25;
  • Луцьк +23...+25;
  • Рівне +23...+25;
  • Житомир +26...+28;
  • Вінниця +28...+30;
  • Одеса +31...+33;
  • Миколаїв +31...+33;
  • Херсон +31...+33;
  • Сімферополь +31...+33;
  • Кропивницький +30...+32;
  • Черкаси +28...+30;
  • Чернігів +26...+28;
  • Суми +26...+28;
  • Полтава +28...+30;
  • Дніпро +30...+32;
  • Запоріжжя +30...+32;
  • Донецьк +28...+30;
  • Луганськ +28...+30;
  • Харків +28...+30.


Погода в Україні на 5 серпня / Карта Укргідрометцентр