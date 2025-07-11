Грози не йдуть з України: які області накриє негода, а які – дощі оминуть
- У частині областей 11 очікуються дощі та грози.
- Синоптики спрогнозували, де буде негода, а в яких регіонах без опадів.
Негода не поспішає покидати територію України. Так, у п'ятницю, 11 липня, частину областей накриють дощі та грози.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Дощі та грози в Україні
Цієї ночі в західних областях, удень на Лівобережжі буде нестійка погода з дощами літнього характеру. Її зумовлюватимуть атмосферні фронти.
До слова, загалом в Україні утримається жарка погода із сильною спекою на Сході й Південному Сході. Втім, на Заході буде відчутне зниження температури.
У п'ятницю очікується мінлива хмарність. Уночі в західних областях і на Північному Сході, удень на Лівобережжі подекуди пройдуть короткочасні дощі та грози. Тим часом на решті території опадів не буде.
Сильний вітер не очікується. Лише 7 – 12 метрів на секунду.
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