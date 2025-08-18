Цього дня синоптики прогнозують невелику хмарність. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 19 серпня?

Вівторок мине в Україні без опадів.

Вітер цього дня буде переважно північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі буде прохолодно – температура повітря буде становити 8 – 13 градусів тепла. Вдень ж позначки термометрів на більшості території України показуватимуть 20 – 25.

А от у південній частині вночі буде 14 – 19, а вдень 24 – 29 градусів тепла.

Погода 19 серпня

Погода на 19 серпня в Україні / Карта Укргідрометцентру

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +22…+24;
  • Ужгород +23…+25;
  • Львів +23…+25;
  • Івано-Франківськ +22…+24;
  • Тернопіль +23…+25;
  • Чернівці +23…+25;
  • Хмельницький +22…+24;
  • Луцьк +22…+24;
  • Рівне +22…+24;
  • Житомир +22…+24;
  • Вінниця +23…+25;
  • Одеса +27…+29;
  • Миколаїв +27…+29;
  • Херсон +26…+28;
  • Сімферополь +27…+29;
  • Кропивницький +24…+26;
  • Черкаси +23…+25;
  • Чернігів +22…+24;
  • Суми +23…+25;
  • Полтава +23…+25;
  • Дніпро +24…+26;
  • Запоріжжя +26…+28;
  • Донецьк +24…+26;
  • Луганськ +24…+26;
  • Харків +24…+26.

Якою буде погода найближчим часом?

  • До 24 серпня погода в Україні буде мінливою: температура розподілятиметься по країні нерівномірно, а також у деяких областях прогнозують дощі.
  • Так, начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня попереджала, що 19 – 21 серпня з півночі прийде прохолода та буде дощова погода.
  • Водночас представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха зауважувала, що ранньої осені цього року не буде.