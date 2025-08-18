Цього дня синоптики прогнозують невелику хмарність. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Коли буде похолодання, де сильні зливи та грози, а в яких областях майже +40: погода на тиждень
Якою буде погода 19 серпня?
Вівторок мине в Україні без опадів.
Вітер цього дня буде переважно північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі буде прохолодно – температура повітря буде становити 8 – 13 градусів тепла. Вдень ж позначки термометрів на більшості території України показуватимуть 20 – 25.
А от у південній частині вночі буде 14 – 19, а вдень 24 – 29 градусів тепла.
Погода на 19 серпня в Україні / Карта Укргідрометцентру
Яка температура буде у великих містах?
- Київ +22…+24;
- Ужгород +23…+25;
- Львів +23…+25;
- Івано-Франківськ +22…+24;
- Тернопіль +23…+25;
- Чернівці +23…+25;
- Хмельницький +22…+24;
- Луцьк +22…+24;
- Рівне +22…+24;
- Житомир +22…+24;
- Вінниця +23…+25;
- Одеса +27…+29;
- Миколаїв +27…+29;
- Херсон +26…+28;
- Сімферополь +27…+29;
- Кропивницький +24…+26;
- Черкаси +23…+25;
- Чернігів +22…+24;
- Суми +23…+25;
- Полтава +23…+25;
- Дніпро +24…+26;
- Запоріжжя +26…+28;
- Донецьк +24…+26;
- Луганськ +24…+26;
- Харків +24…+26.
Якою буде погода найближчим часом?
- До 24 серпня погода в Україні буде мінливою: температура розподілятиметься по країні нерівномірно, а також у деяких областях прогнозують дощі.
- Так, начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня попереджала, що 19 – 21 серпня з півночі прийде прохолода та буде дощова погода.
- Водночас представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха зауважувала, що ранньої осені цього року не буде.