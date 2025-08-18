Цього дня синоптики прогнозують невелику хмарність. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 19 серпня?

Вівторок мине в Україні без опадів.

Вітер цього дня буде переважно північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі буде прохолодно – температура повітря буде становити 8 – 13 градусів тепла. Вдень ж позначки термометрів на більшості території України показуватимуть 20 – 25.

А от у південній частині вночі буде 14 – 19, а вдень 24 – 29 градусів тепла.

Погода на 19 серпня в Україні / Карта Укргідрометцентру

Яка температура буде у великих містах?

Київ +22…+24;

Ужгород +23…+25;

Львів +23…+25;

Івано-Франківськ +22…+24;

Тернопіль +23…+25;

Чернівці +23…+25;

Хмельницький +22…+24;

Луцьк +22…+24;

Рівне +22…+24;

Житомир +22…+24;

Вінниця +23…+25;

Одеса +27…+29;

Миколаїв +27…+29;

Херсон +26…+28;

Сімферополь +27…+29;

Кропивницький +24…+26;

Черкаси +23…+25;

Чернігів +22…+24;

Суми +23…+25;

Полтава +23…+25;

Дніпро +24…+26;

Запоріжжя +26…+28;

Донецьк +24…+26;

Луганськ +24…+26;

Харків +24…+26.

