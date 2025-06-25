Понад +30, місцями дощ і гроза: прогноз погоди на 25 червня

В Україні у середу, 25 червня, очікується мінлива хмарність. В деяких регіонах синоптики прогнозують дощ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 25 червня

За даними синоптиків, вночі на сході, південному сході країни, вдень місцями у північній частині короткочасний дощ, гроза. А ось на решті території опадів не очікується.

Вітер буде переважно західний, 7– 12 метрів за секунду, вдень у більшості західних та Житомирській областях його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі 12 – 17, на півдні країни до 20 градусів тепла; вдень 21 – 26 градусів тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 27– 32 градуси тепла,

– повідомляють синоптики.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +23...+25;

Ужгород +29...+31;

Львів +25...+27;

Івано-Франківськ +26...+28;

Тернопіль +25...+27;

Чернівці +28...+30;

Хмельницький +24...+26;

Луцьк +23...+25;

Рівне +23...+25;

Житомир +23...+25;

Вінниця +26...+28;

Одеса +29...+31;

Миколаїв +29...+31;

Херсон +29...+31;

Сімферополь +27...+29;

Кропивницький +27...+29;

Черкаси +24...+26;

Чернігів +22...+24;

Суми +21...+23;

Полтава +23...+25;

Дніпро +24...+26;

Запоріжжя +27...+29;

Донецьк +23...+25;

Луганськ +21...+23;

Харків +22...+24.



Погода на 25 червня / Карта Укргідрометцентру