Понад +30, місцями дощ і гроза: прогноз погоди на 25 червня
В Україні у середу, 25 червня, очікується мінлива хмарність. В деяких регіонах синоптики прогнозують дощ.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода в Україні на 25 червня
За даними синоптиків, вночі на сході, південному сході країни, вдень місцями у північній частині короткочасний дощ, гроза. А ось на решті території опадів не очікується.
Вітер буде переважно західний, 7– 12 метрів за секунду, вдень у більшості західних та Житомирській областях його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі 12 – 17, на півдні країни до 20 градусів тепла; вдень 21 – 26 градусів тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 27– 32 градуси тепла,
– повідомляють синоптики.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +23...+25;
- Ужгород +29...+31;
- Львів +25...+27;
- Івано-Франківськ +26...+28;
- Тернопіль +25...+27;
- Чернівці +28...+30;
- Хмельницький +24...+26;
- Луцьк +23...+25;
- Рівне +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Вінниця +26...+28;
- Одеса +29...+31;
- Миколаїв +29...+31;
- Херсон +29...+31;
- Сімферополь +27...+29;
- Кропивницький +27...+29;
- Черкаси +24...+26;
- Чернігів +22...+24;
- Суми +21...+23;
- Полтава +23...+25;
- Дніпро +24...+26;
- Запоріжжя +27...+29;
- Донецьк +23...+25;
- Луганськ +21...+23;
- Харків +22...+24.