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24 Канал Новини України Понад +30, місцями дощ і гроза: прогноз погоди на 25 червня
24 червня, 15:52
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Понад +30, місцями дощ і гроза: прогноз погоди на 25 червня

Ірина Марціяш

В Україні у середу, 25 червня, очікується мінлива хмарність. В деяких регіонах синоптики прогнозують дощ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 25 червня

За даними синоптиків, вночі на сході, південному сході країни, вдень місцями у північній частині короткочасний дощ, гроза. А ось на решті території опадів не очікується.

Вітер буде переважно західний, 7– 12 метрів за секунду, вдень у більшості західних та Житомирській областях його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі 12 – 17, на півдні країни до 20 градусів тепла; вдень 21 – 26 градусів тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 27– 32 градуси тепла, 
– повідомляють синоптики.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +23...+25;
  • Ужгород +29...+31;
  • Львів +25...+27;
  • Івано-Франківськ +26...+28;
  • Тернопіль +25...+27;
  • Чернівці +28...+30;
  • Хмельницький +24...+26;
  • Луцьк +23...+25;
  • Рівне +23...+25;
  • Житомир +23...+25;
  • Вінниця +26...+28;
  • Одеса +29...+31;
  • Миколаїв +29...+31;
  • Херсон +29...+31;
  • Сімферополь +27...+29;
  • Кропивницький +27...+29;
  • Черкаси +24...+26;
  • Чернігів +22...+24;
  • Суми +21...+23;
  • Полтава +23...+25;
  • Дніпро +24...+26;
  • Запоріжжя +27...+29;
  • Донецьк +23...+25;
  • Луганськ +21...+23;
  • Харків +22...+24.


Погода на 25 червня / Карта Укргідрометцентру