Теплі умови, але у частині областей – шквали: прогноз погоди на 15 березня

14 березня, 16:35
Маргарита Волошина

Погода в Україні у неділю, 15 березня, буде незначно хмарною та без опадів. Температурні показники у порівнянні з минулим днем змін не зазнають. Водночас синоптики попереджають про сильний вітер.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода у неділю?

Укргідрометцентр прогнозує відсутність опадів. Вітер рухатиметься південно-східним і східним напрямками зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря уночі буде від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. 

У денний час прогріється й очікується від 8 до 13 градусів тепла. Водночас фахівці зауважують, що на південному сході країни, вночі і в західних областях можливі сильні шквали, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. 

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях, 
ідеться у повідомленні.

Як зміниться погода у великих містах?

  • Київ +10...+12;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львів +11...+13;
  • Івано-Франківськ +9...+11;
  • Тернопіль +10...+12;
  • Чернівці +9...+11;
  • Хмельницький +10...+12;
  • Луцьк +11...+13;
  • Рівне +11...+13;
  • Житомир +10...+12;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +9...+11;
  • Миколаїв +11...+13;
  • Херсон +11...+13;
  • Сімферополь +9...+11;
  • Кропивницький +10...+12;
  • Черкаси +10...+12;
  • Чернігів +10...+12;
  • Суми +10...+12;
  • Полтава +10...+12;
  • Дніпро +10...+12;
  • Запоріжжя +11...+13;
  • Донецьк +11...+13;
  • Луганськ +11...+13;
  • Харків +10...+12;


Прогноз погоди в Україні на 15 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут. 24 Канал постійно оновлює прогноз не лише обласних центрів, але й більшості районів. 

Які прогнози давали раніше?

  • На вихідних 14 – 15 березня погоду в Україні визначатиме антициклон, тому здебільшого очікуються сухі умови, буде малохмарно. У денний час буде помірно тепло, проте у нічні години можливі незначні заморозки.

  • Загалом погода наприкінці тижня буде теплою та комфортною, хоча показники дещо знизяться. Водночас синоптики попереджають про сильні пориви вітру, які будуть відчутними у деяких частинах країни.

  • Зауважимо, що нещодавно у мережі з'явилися новини із заголовками, що найближчими днями "Україну знову засипле снігом". Подібні формулювання є маніпулятивними та не відповідають реальному прогнозу.