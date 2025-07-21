Через Україну пройде ще один атмосферний фронт: синоптики пояснили, як це вплине на погоду
- В Україні очікується проходження атмосферного фронту, що почнеться з південного заходу і просуватиметься на північний схід.
- Представниця Укргідрометцентру розповіла, як це вплине на погоду.
Уже найближчими днями в Україні очікується проходження ще одного атмосферного фронту. Почнеться з південного заходу і просуватиметься на північний схід.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представницю Укргідрометцентру Наталію Птуху в ефірі телемарафону.
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Якою буде погода найближчими днями?
Наталія Птуха розповіла, що в найближчі дві доби, вівторок і середу, буде проходження ще одного атмосферного фронту. Його вплив почнеться з південного заходу, просуватиметься на північний схід. У ніч на середу атмосферний фронт дещо активізується.
Подекуди він спричинить короткочасні грозові дощі. Потім, уже після його проходження, буде підвищуватися атмосферний тиск. І ось друга половина тижня у нас буде більше без опадів, спокійна, буде більше прояснень,
– зазначила представниця Укргідрометцентру.
Додала, що відповідно буде дещо вища температура. Втім, загалом очікується такий розподіл, що на Півночі й Заході дещо нижчі денні максимуми, зокрема, у межах +23 – +29 градусів. Тим часом на Півдні та Сході вищі показники, – +27 – +33, а подекуди навіть сильна спека в південних областях, – +35 – +36 градусів.