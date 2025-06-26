Знову похолодання: коли в Україні знизиться температура

До кінця червня в Україні знову очікується похолодання. Температура повітря знизиться в більшості областей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Похолодання в Україні

Синоптики прогнозували, що найближчими днями в північних областях буде +19 – +24 градуси. На решті території +22 – +27 градусів, на Півдні й Закарпатті +28 – +32 градуси.

Похолодання очікується в останню суботу червня. Так, 28 числа в більшості областей зниження денної температури повітря до +19 – +24 градусів.

До речі, у четвер вдень на Лівобережжі короткочасні дощі, місцями грози, 27 червня вночі без опадів, вдень у західних і північних областях, 28 червня вже у більшості областей короткочасні дощі.

У найближчі три доби вітер західний, північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Удень 26 червня в Україні, крім західних областей, пориви 15 – 20 метрів на секунду.

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