Знову похолодання: коли в Україні знизиться температура
- Наприкінці червня в Україні знову очікується зниження температури повітря.
- Синоптики назвали дату похолодання.
До кінця червня в Україні знову очікується похолодання. Температура повітря знизиться в більшості областей.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Похолодання в Україні
Синоптики прогнозували, що найближчими днями в північних областях буде +19 – +24 градуси. На решті території +22 – +27 градусів, на Півдні й Закарпатті +28 – +32 градуси.
Похолодання очікується в останню суботу червня. Так, 28 числа в більшості областей зниження денної температури повітря до +19 – +24 градусів.
До речі, у четвер вдень на Лівобережжі короткочасні дощі, місцями грози, 27 червня вночі без опадів, вдень у західних і північних областях, 28 червня вже у більшості областей короткочасні дощі.
У найближчі три доби вітер західний, північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Удень 26 червня в Україні, крім західних областей, пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Погода на липень в Україні
- За прогнозом синоптиків, у другий місяць літа середня температура повітря передбачається в межах +21,6 – 26 градусів, у Карпатах +17 – +19, що на 2 – 2,5 градуса вище за норму.
- Очікується, що місячна кількість опадів буде в межах 25 – 73 міліметрів, але у Карпатах і на Прикарпатті подекуди 84 – 109 міліметрів. Цікаво, що це менше за норму, зокрема, 64 – 79%.
- Загалом липень є найтеплішим місяць року в Україні. Він характеризується періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами та зливами, а також періодами жаркої посушливої погоди.
- Абсолютний максимум становить +33,4 – +39,6 градуса; на Сході й Півдні, у Дніпропетровській, Кіровоградській і Вінницькій областях місцями +40 – +41,6 градуса; у гірських районах +27 – +37 градусів.
- Абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували в Україні в липні, сягає +2 – +9 градусів. На півдні Одеської, Херсонської області й у Криму подекуди +10 – +13 градусів, а на високогір'ї Карпат від +2 до -1 градуса.