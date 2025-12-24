Сильні морози вдарять у більшості областей, але чи буде сніг: прогноз погоди на Різдво 25 грудня

Погода в Україні на Різдво у четвер, 25 грудня, буде холодною. Сильних шквалів вітру не передбачається, проте очікуються нічні та денні морози.

Водночас опадів очікувати не варто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 25 грудня?

За даними синоптиків, впродовж 25 грудня вітер здебільшого рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 7 до 12 градусів морозу.

У денні години стовпчики термометрів покажуть від 1 до 6 градусів морозу. На Закарпатті та в Криму температура повітря у нічний час очікується від 0 до 5 градусів морозу, а вдень – від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

В Україні холодну погоду без опадів визначатиме поле високого тиску від антициклону з центром над Північним морем та холодна повітряна маса з півночі,

– ідеться у повідомленні.

Яка температура буде в обласних центрах?

Київ -4…-2;

Ужгород 0...+2;

Львів -4…-2;

Івано-Франківськ -4…-2;

Тернопіль -4…-2;

Чернівці -4…-2;

Хмельницький -4…-2;

Луцьк -4…-2;

Рівне -4…-2;

Житомир -4…-2;

Вінниця -4…-2;

Одеса 0...-2;

Миколаїв 0...-2;

Херсон 0...-2;

Сімферополь 0...+2;

Кропивницький -4…-2;

Черкаси -4…-2;

Чернігів -4…-2;

Суми -4…-2;

Полтава -4…-2;

Дніпро -4…-2;

Запоріжжя -4…-2;

Донецьк -5…-3;

Луганськ -6…-4;

Харків -5…-3.



Прогноз погоди в Україні на 25 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

