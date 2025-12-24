Укр Рус
24 Канал Новини України Сильні морози вдарять у більшості областей, але чи буде сніг: прогноз погоди на Різдво 25 грудня
24 грудня, 14:31
2

Сильні морози вдарять у більшості областей, але чи буде сніг: прогноз погоди на Різдво 25 грудня

Маргарита Волошина

Погода в Україні на Різдво у четвер, 25 грудня, буде холодною. Сильних шквалів вітру не передбачається, проте очікуються нічні та денні морози.

Водночас опадів очікувати не варто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 25 грудня?

За даними синоптиків, впродовж 25 грудня вітер здебільшого рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 7 до 12 градусів морозу.

У денні години стовпчики термометрів покажуть від 1 до 6 градусів морозу. На Закарпатті та в Криму температура повітря у нічний час очікується від 0 до 5 градусів морозу, а вдень – від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

В Україні холодну погоду без опадів визначатиме поле високого тиску від антициклону з центром над Північним морем та холодна повітряна маса з півночі, 
– ідеться у повідомленні.

Яка температура буде в обласних центрах?

  • Київ -4…-2;
  • Ужгород 0...+2;
  • Львів -4…-2;
  • Івано-Франківськ -4…-2;
  • Тернопіль -4…-2;
  • Чернівці -4…-2;
  • Хмельницький -4…-2;
  • Луцьк -4…-2;
  • Рівне -4…-2;
  • Житомир -4…-2;
  • Вінниця -4…-2;
  • Одеса 0...-2;
  • Миколаїв 0...-2;
  • Херсон 0...-2;
  • Сімферополь 0...+2;
  • Кропивницький -4…-2;
  • Черкаси -4…-2;
  • Чернігів -4…-2;
  • Суми -4…-2;
  • Полтава -4…-2;
  • Дніпро -4…-2;
  • Запоріжжя -4…-2;
  • Донецьк -5…-3;
  • Луганськ -6…-4;
  • Харків -5…-3.


Прогноз погоди в Україні на 25 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Що прогнозували раніше?

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загалом погода в Україні протягом наступних трьох діб буде холодною. У більшості областей країни вдарять серйозні морози, подекуди навіть можливий помірний сніг.

  • Зокрема, подекуди очікуються хуртовини та морози до 14 градусів морозу. Найбільш прохолодними, як повідомляв синоптик Ігор Кібальчич цього тижня будуть 25 і 26 грудня, насамперед на Лівобережжі.