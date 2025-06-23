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23 червня, 11:46
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В Україні знову вируватимуть грози: де оголосили небезпеку через негоду

Дар'я Смородська
Основні тези
  • 23 червня в низці областей України, зокрема на Сході та Півдні, оголошено підвищений рівень небезпеки через негоду, з можливими грозами та посиленням вітру.
  • Цього тижня прогнозують нестійку погоду з дощами, грозами, поривчастим вітром, сильну спеку до +37°C у частині областей та можливий град.

Підвищений рівень небезпеки через негоду 23 червня оголошений у низці областей України. Погіршення погодних умов очікується на Сході та Півдні країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Де буде негода 23 червня

Можливі грози та посилення вітру в понеділок, 23 червня, синоптики прогнозують у східних, південно-східних областях. Разом з грозами ці регіони накриють дощі, а на частині території цього дня очікується посилення вітру. 

В областях, де погіршиться погода, оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності. Так негода торкнеться таких областей, як 

  • Харківська;
  • Запорізька;
  • Херсонська;
  • Дніпропетровська;
  • Луганська;
  • Донецька;
  • АР Крим.

Синоптики попередили про небезпеку в Україні / Карта Укргідрометцентру

На більшості території України 23 червня буде переважно північно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду. Але в центральних та південних областях пориви можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду.

Погодні умови, що супроводжуються стихійними явищами, можуть дещо ускладнювати роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також заважати нормальному руху транспорту.

Загалом цього тижня в Україні прогнозують нестійку погоду з коливаннями температури, дощами, грозами й поривчастим вітром. У частині областей буде сильна спека до +37 градусів, інші регіони заливатиме дощем, часом – з градом.