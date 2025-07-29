Захід і північ України поступово охолоджуються й отримують дощі, тоді як південний схід досі потерпає від спеки. Синоптики попереджають, що істотного полегшення в найближчі дні не буде.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Птуха з Українського гідрометеорологічного центру у коментарі для УНІАН, передає 24 Канал. Цього тижня на більшій частині України зберігатиметься знайома погодна картина: прохолода з дощами на заході й півночі, натомість спекотна й суха погода на південному сході.

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Синоптики розповіли, коли чекати полегшення від спеки

За словами синоптикині, істотних змін наразі не очікується.

У нас по західних і північних областях, в принципі, спека вже поступово спадає. Наступні дні будуть з дощами, особливо по західних, північних, частково – центральних областях. Тут температура вдень триматиметься у межах +20...+25 градусів, вночі — +14...+19 градусів,

– розповіла Птуха.

На 31 липня синоптики прогнозують дещо менше опадів, однак значного підвищення температури не буде. По заходу та півночі вдень очікується +22...+27 градусів, переважно через зменшення хмарності.

Водночас південний схід і частина центральних областей, що межують із ним, залишаються в зоні спеки: до +34 градусів вдень, без істотних опадів.

Там якихось таких істотних змін не очікується,

– зазначила Птуха.

За її словами, погода в регіоні залишатиметься здебільшого сухою до кінця тижня. Можливі зміни прогнозують ближче до вихідних або вже на початку наступного тижня, коли синоптична ситуація може почати поступово змінюватися.